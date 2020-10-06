«А почему нет?»: тюменка рассказала, зачем стала суррогатной матерью, имея двоих детей

Суррогатная мама

В современном обществе есть темы, о которых принято молчать. Одна них – суррогатное материнство. Многие люди осуждают таких девушек, обзывая их инкубаторами и другими неприятными словами. Но так ли всё на самом деле? Мы решили спросить об этом у тюменки Натальи Косаровой, которая не скрывает того, что она – суррогатная мама.

40 недель беременности

– Наталья, расскажите, что вас подтолкнуло стать суррогатной мамой?

– Была сложная финансовая ситуация: я в декрете с двумя детьми, муж работал вахтовым методом и не особо справлялся. На протяжении какого-то времени это всё копилось, и в какой- то момент я подумала: «А почему нет?». Я – здоровый человек, а некоторые люди сталкиваются с тем, что не могут родить. Мне хотелось помочь такой семье, которая нуждается в ребёнке. Я заполнила анкету и не думала, что мне быстро ответят, но буквально через несколько дней написали. Дальше ситуация развивалась стремительно: собеседование, обследование и подпись договора.

Наталья рассказала, что попала в агентство, которое якобы предоставляет психологическую поддержку, но на деле этого не происходило. Если бы девушка не была бы готова к суррогатному материнству, ей бы пришлось очень сложно. Наталья настраивала сама себя, на что она идёт и каков будет результат, а агентство занималось лишь физиологическим состоянием.

– Скажите, какая реакция была у близких людей?

– Муж, конечно, был в шоке. Его первый вопрос: «Ты сможешь отдать ребёнка?». Я ему объяснила, что ребёнок будет не моим, и по полочкам всё разложила: берут яйцеклетку, сперматозоид и подсаживают уже готовый эмбрион. Его не волновало, что подумают окружающие, он переживал, что мы скажем родителям. Я считаю, что родители должны понять и принять, поэтому маму с папой поставила перед фактом. Муж подумал ещё две недели и согласился с моим решением.

После этого Наталья прошла следующий этап, когда анкету суррогатной мамы показали будущим родителям. По словам женщины, это самый страшный момент, ведь историю родителей не рассказывают, и суррогатные мамы не знают, почему пара обратилась в агентство. После этого Наташа встретилась с родителями и подписала договор.

– Как прошли роды? Что вы чувствовали, когда биологическая мама забрала ребенка?

– Многие думают, что я по ночам в подушку рыдаю, но этого нет. Наверное, потому что знаю, где малышка, и знаю, что ей там хорошо. Она похожа на своих биологических родителей, а у меня есть двое своих детей, ими я любуюсь и восхищаюсь. Биологическая мама находилась со мной на родах. Когда я родила, ребенка сразу же отдали ей на руки: она плакала так сильно, а я плакала, глядя на неё. Я понимала, что она испытывает в эту минуту. Именно в этот момент я осознала, что сделала всё правильно.

Сборы в роддом

– Что было бы, если вдруг вы передумали бы отдавать ребенка родителям? Или же, наоборот, родители отказались бы забирать новорожденного?

– В договоре прописано, что если та или другая сторона нарушает договор, то на нее возлагается штраф в размере трех миллионов рублей. Но при этом в договоре нет пункта, что будет с ребенком, если вдруг у него какие-либо физические отклонения, именно поэтому всю беременность строго контролируют. Если на раннем сроке обнаруживается риск патологии, то выбор за родителями – оставлять или не оставлять ребёнка.

Эта история закончилась счастливо. Здоровая малышка растёт в заботливой семье, а Наталья гордится своим поступком и открыто ведёт свой блог о суррогатных мамах, не рассказывая разве что о сумме, которую она получила за ребёнка. Девушка считает, что лучше обо всём рассказывать открыто, нежели давать людям поводы для сплетен и слухов.

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