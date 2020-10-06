В Тюмени обсуждают внедрение инновационных технологий и IT-сервисов в систему ЖКХ

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В Тюмени начал работу круглый стол «Умное ЖКХ: IT-сервисы, упрощающие жизнь тюменцам». Экспертная встреча проходит в формате онлайн в рамках совместного проекта «Говорим о важном» редакций газет «Комсомольская правда» – Тюмень» и «Тюменская область сегодня».

В экспертной встрече принимают участие спикеры:

– Перевалов Павел Анатольевич, заместитель главы администрации города Тюмени;

– Титаренко Александр Владимирович, заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности и управлению проектами АО «Газпром энергосбыт Тюмень»;

– Перова Виктория Владимировна, заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком».

Участники круглого стола рассказывают о том, чем полезны цифровые сервисы для управляющих компаний, потребителей и поставщиков услуг и какую выгоду могут получить собственники жилья, пользуясь мобильными приложениями для оплаты услуг, передачи показаний счетчиков и т. д.

Трансляция круглого стола проходит в официальных сообществах изданий в социальной сети «ВКонтакте» и в одном из крупных городских пабликов «Тюмень».