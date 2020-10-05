«Быть классным руководителем – это быть второй мамой»: откровения учительницы, проработавшей в школе больше 30 лет

Классный руководитель со стажем

Школьные воспоминания связаны не только с соседями по парте или одноклассниками, но и с учителями. Но, чаще всего самый родной для нас учитель – наш классный руководитель. В День учителя корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» пообщалась со своим классным руководителем Ириной Галкиной, которая много лет несёт на своих хрупких плечах ответственность за детей.

– Ирина Павловна, какой у вас педагогический стаж?

– В 1988 году я окончила Иркутский государственный педагогический институт, поэтому мой педагогический стаж составляет 32 года. В этом году я представлена к награде «Почётный работник образования». За это время у меня было два выпуска (в 2000 году и 2014-м). Со многими ребятами первого выпуска я поддерживаю общение: переписываемся, они приходят в школу и в гости, поздравляют с праздниками; уже учу их детей. Ваш выпуск – меньше, но тоже рада, что обо мне помнят, пишут письма, присылают поздравления, просят совета или помощи, приходят в школу с цветами, просто передают приветы.

Выпуск 2014 года

Ирина Павловна рассказывает, что быть классным руководителем – это быть второй мамой. То есть любить детей и сложных, и простых, любознательных и не очень. Знать их проблемы, быть готовой помочь им в любой ситуации, ежедневно окружать их своим вниманием и заботой, отстаивать их интересы, стараться быть с ними на одной волне.

– Какое воспоминание, связанное с работой классного руководителя, самое яркое?

– Я всегда вспоминаю то, как я стала вашим классным руководителем! На уроке «Окружающий мир» в 5-м классе, в конце учебного года, Женька Архипов (даже помню, где он сидел!) спрашивает: «Ирина Павловна, а у вас есть свой класс?». Отвечаю: «Я выпускаю девятый класс, а в следующем учебном году, наверное, возьму пятиклашек». «Возьмите нас!» – говорит он. И другие подхватили! А у вас тогда была Юлия Валерьевна... Вот тогда был момент, который взял за душу. Значит, вы, пятиклассники, увидели во мне хорошего человека, поверили мне, а главное – доверились. Честное слово, я старалась оправдать ваше доверие! Ну а уж как получилось, судить вам. Вот как-то так... Даже сейчас прослезилась.

классный руководитель- вторя мама

– Ирина Павловна, а что вы чувствовали, когда выпускали нас из школы?

– Выпускать вас из школы было и трудно, и легко! Легко потому, что рада за вас: вы выросли, стали самостоятельными. Впереди сложная, но такая интересная жизнь. Рада, что вы мечтали о разных интересных профессиях, строили планы на будущее. Я видела и понимала, что вы-то счастливы! Но было и трудно, ведь прикипела я к вам всем сердцем, вы для меня уже были родными. Но вы, наверное, и не догадывались об этом. Столько лет вместе, одной семьей, и вдруг – врозь. И я на какое-то время осталась одна. И в следующее первое сентября так не хватает своих детей…

Ирина Павловна считает, что быть современным педагогом сложно, но очень интересно.

– Сложность в том, что очень быстро меняется окружающий мир, а с ним и образование, и требования к образовательному процессу. Меняется быстро и подрастающее поколение. Очень сложно угнаться за новшествами, перестроить свое сознание. В современную школу должно приходить молодое поколение учителей – более мобильное, ориентирующееся в новых реалиях и технологиях. Но и старшее поколение должно успеть передать им свой бесценный опыт, без него никак! Только истинный интерес учителя к ученикам, изучение их индивидуальных способностей, гуманное отношение к ним, забота об их духовном мире могут сделать учебно-воспитательный процесс сознательным и целенаправленным.

День Учителя

«Комсомольская правда» – Тюмень» поздравляет всех педагогов с Днём учителя. Спасибо вам, дорогие наши!