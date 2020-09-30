До конца года на Урале действует специальная акция

Фото: Центр развития туризма Свердловской области

Для любителей путешествий, истинных ценителей ярких событий и культурных достопримечательностей, Свердловская область приготовила уникальное предложение – акция «Три! Четыре! Пять!»

Разместиться в лучших отелях Екатеринбурга и окрестностях можно по самой выгодной цене равной количеству «звезд» гостиницы: Отели 3*- 3000 рублей/ночь Отели 4* - 4000 рублей/ночь Отели 5* - 5000 рублей/ ночь.

Фото: Центр развития туризма Свердловской области

В тариф входит размещение двоих взрослых и одного ребенка (при необходимости). Акция действует при размещении с пятницы по воскресенье

Не важно, каким транспортом Вы путешествуете: автомобиль, самолет, автобус, поезд или электричка. Едете вы с компанией, вдвоем или с детьми.

Уникальные природные ценности, достопримечательности и события Екатеринбурга ждут Вас - Ельцин Центр, музеи, театры, концертные площадки Екатеринбурга, Оленьи Ручьи, Бажовские места, природные парки Урала и Свердловской области.

Фото: Центр развития туризма Свердловской области

Все эти места Вы можете посетить, приехав в столицу Урала!

Забронировавшим гостиницу по акции предоставляются скидки на питание в ресторанах отелей и на уральские сувениры в фирменном салоне.

Участниками программы уже стали такие отели, как Atrium Palace 5*, Angelo by Vienna house 4*, Novotel 4*, отель Центральный 3*. С каждым днем список доступных отелей растет!

Фото: Центр развития туризма Свердловской области

Для бронирования номера и получения более подробной информации об акции - сайт.