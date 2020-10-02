Афиша на выходные в Тюмени – 2020: куда сходить в выходные 3 и 4 октября 2020 года

Осенняя Тюмень Фото: Виктория Стеблова

Впереди выходные, а это значит, что у тюменцев есть повод провести выходные в уютной приятной обстановке. Для этого прекрасно подойдут кинотеатры, горячие источники и различные развлекательные заведения. Впрочем, в предстоящие выходные городская афиша предлагает тюменцам и весьма насыщенный культурный досуг. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные – 3 и 4 октября 2020 года. Выбирайте то, что вам действительно интересно!

3 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)

Дуэт арфы и скрипки «Анна-Мария» с программой «Осенние мелодии»

Стоимость: 400 рублей. Когда: 3 октября в 19:00. Где: ул. Республики, 5а. Бронь по телефону: +7 (3452) 58-78-41.

Волшебная музыка, горячий чай и расслабляющая атмосфера. Прекрасная возможность отдохнуть в дождливый осенний вечер.

программа «Осенние мелодии» Фото: Visit Tyumen

Пешеходная прогулка «Тюменская тропа 2020»

Стоимость: бесплатно. Когда: 4 октября в 10:00. Где: Припышминский бор, напротив спортивно-оздоровительной базы «Азимут» (18-й км Червишевского тракта, стр. 29).

Новинка этого года – «Первая тропа» для самых маленьких туристов с родителями. Его длинна всего 2-4 км, так что он станет хорошим стартом для первого похода юных исследователей природы. Каждый финишировавший участник получит памятный значок об участии в мероприятии. 10:00-13:00 – старт пешеходных маршрутов (11 и 16 км) 10:00-15:00 – старт маршрута «Первая тропа» (2-4 км) 12:00-17:00 – финиш для всех маршрутов Маршруты кольцевые, старт и финиш тропы находятся в одном месте. Регистрация на сайте: или прямо на месте старта.

"Тюменская тропа" Фото:Visit Tyumen

Цикл концертов и праздничных программ, посвященных празднованию Дня пожилого человека.

Когда: 3 октября Где: на разных площадках Бесплатно 0+

В 12:00 на Набережной реки Туры (Масловский взвоз) в рамках "Уикенда поколений" состоится церемония открытия мероприятия. В 12:15 гости праздника услышат выступление лучших творческих коллективов и победителей Городского конкурса самодеятельного творчества ветеранских клубов и организаций «Рубиновый микрофон».

В 13:30 начнётся показ фильмов под открытым небом о Великой Отечественной войне. В 15:00 стартует «Караоке добрых песен». В 16:00 начнётся концерт духового оркестра.

Спектакль «Зайкина избушка»

Когда: 3 октября в 12:00 Где: Театр кукол (ул.Кирова, 36) Цена: 200 - 450 рублей 0+

Зайки, петушки, лисички и прочие птички и зверушки ночью тоже спать должны. Всем хочется иметь свою норку, гнёздышко, а лучше избушку - тёплую, уютную. А где такую взять? Сам построить не каждый может. Лиса-плутовка решила этот вопрос очень просто - хитростью поселилась у Зайчика, а потом его и выгнала!

Спектакль «Зайкина избушка» Фото:Афиша Тюмень

4 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Тур выходного дня «В гости к народам Севера»

Стоимость: 1 500 руб./чел., вместе с ужином – 2 700 руб./чел. Когда: 4 октября в 11:00. Выезд от технопарка (ул. Республики, 142). Подробности и бронь: +7 (3452) 45-56-00

Вас ждет хантыйская изба, ненецкий чум, охотничий лобаз, весельные обласа, оленьи нарты, дым костра, традиционный обряд очищения с цветными лентами и многое другое. Вы собственноручно испечете хлеб в печи, сделаете берестяную ложку, которой будете кушать северные ягоды, угоститесь ароматным травяным чаем.

Тур выходного дня «В гости к народам Севера» Фото: Visit Tyumen

Автобусно-пешеходная экскурсия «Великий шёлковый путь Тюмени»

Стоимость: для взрослых – 1 000 рублей, для детей – 800 рублей. Когда: 4 октября в 15:15. Место встречи на Исторической площади. Запись по телефону: +7 (3452) 27-31-17.

На экскурсии вы узнаете о важности тюменского волока, соприкоснётесь с тонкими нитями, которые соединяют все и всех, на захватывающей выставке современного искусства.

Автобусно-пешеходная экскурсия «Великий шёлковый путь Тюмени» Фото:Visit Tyumen

Мастер-класс от известного бас-гитариста Антона Горбунова

Когда: 4 октября в 17:00 Где: клуб "Кокос", ул.Олимпийская, 9/1, 2 этаж Цена: 700 рублей

4 октября в Тюмени пройдет уникальное событие - мастер-класс широко известного виртуозного бас-гитариста Антона Горбунова. Вас ждут концертная программа, инструментальный джэм с профессиональными музыкантами Тюмени и, конечно, живое общение.

Мастер-класс от известного бас-гитариста Антона Горбунова

Gypsy Jazz: Цыганский Джаз с женским вокалом

Где: Молодежная 74/4, этаж 2

Когда: Воскресенье 4 октября в 19:00

Цена: 500 руб.

"Жизнь в духе свободы" - так говорят о цыганском джазе, он же – джипси джаз, он же – джаз-мануш. Музыка, рожденная в среде парижских цыган в конце XIX века, к началу XXI влюбила в себя всю Европу.

Цыганский Джаз с женским вокалом

Интерактивное путешествие в Советскую Тюмень

Стоимость: для взрослых - 1700 рублей, для детей - 1500 рублей.

Когда: 4 октября в 15:00. Подробности по телефону: 8 (3452) 61-22-90

экскурсия по экспозиции советской эпохи в легендарной гостинице, существующей в Тюмени с 1973 года, дегустация игристого напитка известного советского предприятия Абрау-Дюрсо и рассказ о самых важных местах города, символизирующих эпоху Советского Союза. Вы узнаете больше о жизни и быте обычных советских людей.

Интерактивное путешествие в Советскую Тюмень Фото:Visit Tyumen

ОН, ОНА, ОКНО, ПОКОЙНИК

Стоимость: от 300 до 1 500

Где: Тюменский драматический театр

Когда: 4октября 18:00

Роскошный отель и парочка страстных любовников. Он – помощник премьер-министра, она – молодая секретарша. Тайное свидание неожиданно омрачает страшная находка – бездыханное тело на подоконнике! Что же делать? Вызвать полицию? Ни за что! Ведь это значит разоблачить себя! Труп надо спрятать!!! А дальше… умопомрачительные ситуации, граничащие с кошмаром!