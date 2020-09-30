«Ты меня позоришь перед всей страной!»: В Тюмени пьяная мать обматерила сына в прямом эфире, заподозрив его в курении

Тюменка на всю страну в прямом эфире обматерила сына. Скриншот видео

«Ты меня позоришь перед страной. Говоришь обо мне всякую фигню. Это дурдом», – со слезами заявляет 12-летний подросток Влад своей пьяной матери на видео, опубликованном в одном из городских пабликов Тюмени. Оказалось, что женщина периодически общаясь в приложении для знакомств в прямом эфире с подписчиками, материла своего сына.

В соцсети попало видео, где она заподозрила ребенка в курении. Мать включила прямой эфир, поставив смартфон перед собой, после чего потребовала, чтобы сын подошел к ней. Пообещала, что в камеру он «не угодит». Далее диалог состоит из матерных обращений к сыну.

– Руки! Руки, ***! Что, ***, накурился?

– Я не курил.

Женщина ударила ребенка и сказала:

– Лошадь ***.

Далее на заднем фоне слышно, как мальчик всхлипывает. Женщина продолжает угрожать ребенку.

– Сейчас я тебе покажу.

Влад, судя по дальнейшему диалогу и шуму на заднем фоне, пытался уйти из дома, сообщив матери, что у нее «не хватает мозгов».

– Я не буду здесь жить. Лучше буду мочу пить, но не с тобой жить. Ты меня позоришь перед страной. Говоришь обо мне всякую фигню. Это дурдом! – заявил подросток.

В то время, когда зрители прямого эфира просили вернуть мальчика, жалели его, обзывали нелицеприятно мать, сама женщина была так увлечена, что не сразу заметила очевидной критики в свой адрес. После ухода мальчика она обратилась к еще одному ребенку по имени. Артём сообщил, что «не ожидал такого от него». По словам одноклассников, Влад спокойный, но часто жалуется на пьяницу-мать.

Под личный контроль ситуацию взял детский омбудсмен Тюменской области Андрей Степанов. Утром 30 сентября региональная служба уполномоченного по правам ребенка вместе с представителями органов системы профилактики нашли неблагополучную семью, пообщались с учителями, самой женщиной. По словам Степанова, женщина воспитывает сына одна.

– Ее матерью назвать трудно в такой ситуации. Совершенно точно, что мы эту ситуацию вместе с коллегами берем на контроль. Для мамы эта история не пройдет бесследно, мы этого не допустим. Но наша главная цель, чтобы у ребенка стабилизировалась ситуация в семье. Если есть проблемы у этой женщины, нужно помочь ей их преодолеть, – подчеркнул он.

Сейчас Влад не ходит в школу. Мать сказала омбудсмену, что в школе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Прежде семья не попадала в поле зрения органов профилактики, отмечают специалисты. Сам Степанов сказал, что возмущен случившимся.

– В течение прошлого года нареканий к маме и каких-то свидетельств о том, что что-то не благополучное в семье происходит, у педагогов школы не возникало. Мальчик успевающий, с хорошими способностями. Я, как и все нормальные родители и граждане, возмущен. Это не вяжется с образом матери никак. Такого дети ни видеть, ни слышать, тем более в этой обстановке жить, не должны. Повторяю, наша задача - вовсе не карательные меры, а помощь прежде всего ребенку и маме в преодолении этой ситуации, – заявил Степанов.

Правоохранительные органы и соцзащита взяла семью на контроль, к ним регулярно будут приходить с проверкой, сообщает департамент социального развития Тюменской области.