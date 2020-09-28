Осенняя посадка растений. Советы от профессионалов. Фото: предоставлено садовым центром «Астра»

Осень – благоприятное время для посадки практически всех растений. Но многие садоводы, даже достаточно опытные, боятся высаживать растения под зиму из-за опасения, что растение не приживется, и откладывают посадку на весну. Мы обратились за консультацией к профессионалам, как они решают для себя этот вопрос, что рекомендуют своим покупателям и заказчикам: высаживать сейчас, осенью, или ждать весны?

Специалисты садового центра и питомника поделились с читателями важной информацией и рассказали, чем отличается закрытая корневая система от открытой, почему они двадцать лет назад отказались от продажи открытой корневой системы, чем хороша осенняя посадка и почему они ее рекомендуют.

Главный консультант садового центра «Астра» Наталья Нагибина:

– Преимуществ осенней посадки много, все они касаются растений с закрытой корневой системой. Мы первыми начали выращивать и предлагать саженцы в контейнерах, с 2000 года у нас весь посадочный материал с закрытой корневой системой, начиная с саженцев плодово-ягодных культур, заканчивая розами, хвойными и декоративными деревьями и кустарниками. Нам важно, чтобы наши растения радовали своими урожаями и красотой наших покупателей, и мы много делаем для этого в своем питомнике и даем советы, как правильно и когда и что лучше высаживать.

Осеннюю посадку мы рекомендуем по многим причинам:

– комфортные условия для укоренения – невысокие температуры, дожди, достаточная влажность воздуха и почвы, растению легко адаптироваться в таких условиях;

– отличная приживаемость – корневая система растений продолжает развиваться до устойчивых заморозков, и растение успеет прижиться на новом месте, земля еще теплая и идет укоренение, при этом растение не тратит энергию на рост надземной части;

– ранний старт – ранней весной растение получает необходимую влагу и идет в рост, не испытывая стресса при посадке в непрогретую землю весной, выдерживая яркое солнце и воздушную засуху, так как корневая система уже работает и сама берет влагу из почвы;

– экономия времени – весной растение нужно посадить, полить, притенить. Расти оно начнет только тогда, когда почва прогреется до +10 С, это около середины мая. В это время некоторые декоративные растения у вас уже могут зацвести! Кроме того, весной и так много дел и работ по саду;

– надежность – вы видите осенью подготовленный саженец к зиме, у которого все побеги одревеснели, сбросили листву и сформировали хорошо развитую корневую систему. Растение здоровое и готово к посадке;

– более длинный сезон посадки, чем весной – все пересадки в нашем питомнике проводятся осенью. Укореняется на 100%.

Повторяю, что это касается только растений с закрытой корневой системой. Не рекомендуем высаживать в зиму растения с открытой корневой системой – новые корни не успеют нарасти, имеющиеся зачастую бывают подсушенными и поврежденными при выкопке и хранении.

Осеннюю посадку рекомендуют по многим причинам. Фото: предоставлено садовым центром «Астра»

Несколько практических советов по посадке:

– Растение необходимо достать из контейнера, расправить корни и посадить в подготовленную ямку, заполняя все пустое пространство землей.

– Вокруг посаженного саженца делаем лунку для полива и выливаем 1–2 ведра воды. Вода помогает осадке почвы, поэтому поливать нужно обязательно даже в сырую или дождливую погоду.

– Обратите внимание на укрытие корневой системы на зиму. При посадке мы рекомендуем мульчировать растение корой сосны, листопадом, торфом, другими материалами, что защитит дополнительно корневую систему от холода и перегрева весной, а перепрев, этот сбор добавит вам питательных веществ в почву.

– Для хвойных мы рекомендуем обработку препаратом «Пуршат-О». Это надежное средство защиты хвойных растений от солнечных ожогов, мы используем его в «Ива-парке», обрабатывая наши боскеты из туи западной и производственные посадки туи и ели колючей в питомнике. Обрабатываем 2 раза, осенью и повторно весной.

Тюменцам дали несколько практических советов по посадке. Фото: предоставлено садовым центром «Астра»

Сроки для посадки различных видов культур для нашей зоны в сентябре и до середины октября:

Посадка хвойных культур, лиственных деревьев и кустарников:

– ели сибирские, колючие, обыкновенные;

– сосны обыкновенные, горные;

– лиственница сибирская;

– туи западные, все сорта;

– можжевельники казацкий, горизонтальный, чешуйчатый, пфитцера;

– микробиота перекрестнопарная;

– березы, орехи, ивы, клены, липы, рябины, боярышники, тополя, черемухи, ясени;

– сирени, гортензии, дерены, кизильник, пузыреплодники, калины, спиреи, лапчатки, рябинник рябинолистный, бересклеты, барбарисы, розы.

Многолетники: котовники, шалфеи, вероники, мяты, душицы, лилейники, астильбы, посконники, все травянистые можно высаживать.

Все декоративные злаки: щучки, вейники, осоки, овсяницы, молинии и др.

Виноград плодовый.

В этом году садовый центр «Астра» отпраздновал свой двадцатилетний юбилей. За годы работы накоплен уникальный опыт и знания, выращены миллионы растений, которые украшают знакомые места России, такие как парк культуры им. Горького, ВДНХ, фабрика «Большевик» (Москва), набережная «Кабан» (Казань) и многие другие. Питомник признан одним из лучших в России, неоднократно награжден золотыми медалями ВДНХ «За лучшее качество декоративных растений». 90% ассортимента продаваемого материала в садовом центре – это растения собственного производства, выращенные в Тюмени!

За двадцать лет работы питомника интродуцировано и изучено тысячи видов и сортов растений, в результате многолетних наблюдений отобран надежный ассортимент, устойчивый к суровому сибирскому климату, который многие знают как бренд питомника «растения сибирской закалки». Высокий профессионализм и качество выращиваемых растений, 100-процентная приживаемость, самый большой ассортимент зимостойких растений, необыкновенная теплая семейная атмосфера, выставочные сады «Астрагарден» – об этом говорят, когда спрашиваешь про «Астру». Отдельно хочется сказать о новом проекте питомника, месте притяжения и вдохновения тюменцев и гостей города, новом общественном культурно- образовательном пространстве «Ива-парк», построенном за собственные средства и силами питомника, о котором еще мало знают.

Три долины, три сада, абсолютно разные по настроению и стилистике. Но всех их объединяет любовь. Все, кто хоть однажды побывал здесь, обязательно возвращаются. Японский сад можно смотреть бесконечно, и каждый день он будет выглядеть по-другому. Парк работает круглый год, посещение только с экскурсией, запись предварительная. Также при парке есть школа, где проходят обучающие программы для профессионалов ландшафтной отрасли и садоводов-любителей, работает школа виноградаря, клуб «Виноградари Тюмени» и «Цветоводы Тюмени», курсы «Профессиональный садовник», «История садово-паркового искусства», совместно со школой сотворчества «Ива-парк» ведет образовательный проект «Педагогика сада» для детей и родителей, проходят концерты и культурные события.