«Должен быть молодым и современным»: тюменские дети рассказали, каким они видят идеального учителя

Максим, ученик 2 класса. Фото: Виктория Стеблова

Учитель – создатель, творец и мудрец, друг и первооткрыватель, он чувствует настроение и состояние детской души. Учителя - те редкие люди, которые всегда настоящие, ведь обмануть можно кого угодно, но не ребенка. В День учителя корреспондент «Комсомольской Правды – «Тюмень» поинтересовался у детей из Тюменской области, каким же должен быть идеальный педагог.

- Учитель должен быть человеком, знающим свой предмет и любящим свою работу, - делится с нами одиннадцатиклассница Евгения. – Педагог должен понимать и чувствовать ребёнка, вести ученика по школьному пути, поддерживать и помогать ему. Мало у кого что-то получается с первого раза, поэтому учитель должен быть терпелив. Хороший учитель — пример для учеников. Он может быть строг, но справедлив. Такого педагога никогда не осудят дети. В общем-то, работа не просто учителем, а хорошим педагогом- это огромнейший труд. Поэтому я очень люблю и ценю своих учителей.

Студентка первого курса Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Мария считает, что педагог должен быть добрым и понимающим, и иметь чувство юмора.

- Лично для меня учитель должен быть образованным не только по своей специальности, но и в других вопросах. Он непременно должен обладать такими качествами, как справедливость, человечность и понимание, - говорит Маша.

- Хороший преподаватель сможет объяснить на практике зачем нужен его предмет, найдёт правильный подход к каждому ребенку. Идеальный педагог может преподнести материал увлекательно и с долей юмора. Такой урок запомнится гораздо лучше, чем скучный и монотонный, – рассуждает восьмиклассница Диана.

Её ровесник Егор считает, что современный, хороший учитель должен быть компетентным, дисциплинированным, тактичным. Он должен уметь прощать, стремиться к новым знаниям, быть коммуникабельным, владеть современными технологиями, иметь хорошие ораторские способности и конечно, очень любить детей.

Девятиклассница Ксения считает, что учитель должен быть молодым и современным, чтобы смог найти общий язык с детьми и быть с ними на одной волне. Ну, а самые маленькие ученики дали исчерпывающий ответ:

- Учитель не должен кричать на детей и быть очень добрым.

А как считаете вы, каким должен быть идеальный учитель?