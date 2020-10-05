«Любой человек может создать шедевр»: преподаватель из Тюмени придумал больше 50 настольных игр

Любимые настольные игры Григория Николаевича

На улице осень, а это значит, что пришла пора атмосферных семейных вечеров и дружеских посиделок с вкусным чаем. Но ведь гораздо интереснее проводить такие вечера с пользой и «рубиться» в настольные игры. Мы встретились с тюменским игротехником и попросили его рассказать откуда берутся игры и для чего они нужны.

Григорий Кудашев- тюменский игротехник

- Первый игры я придумал много лет назад, когда работал педагогом. Одни и те же игры детям надоедали, интернета в 90-е у меня не было, а для того, чтобы вовлечь и удержать ребят в клубе, я старался придумывать что-то новое и пытался разнообразить те игры, которые они уже знали. С опытом пришло понимание того, что можно придумать любую игру, под любую ситуацию. И любую игру можно играть сотнями и тысячами разных вариантов, - рассказывает о начале своего творческого пути Григорий.Григорий Кудашов - игротехник со стажем в 25 лет. Он придумал около 50 игр, 20 из которых уже выпущены. Кроме этого, есть сотни его авторских вариаций и модификаций известных всем «настолок».

Игра "КАРКАССОН. СЕВЕРНЫЕ ПРОСТОРЫ"

Игротехник считает, что любой человек может придумать игру, но для этого нужны две вещи. Первое –желание и интерес. Насколько человеку эта тема интересна и насколько у него есть желание разнообразить досуг своих детей, семьи или друзей. Второе - это знание технологии придумывания игр. Григорий Николаевич разработал методику игрового конструирования, которую описал в своих книгах (их без труда можно найти в интернете). Для родителей и педагогов это полезная информация.

- Любой, даже самый далёкий от этой темы человек, благодаря знаниям, может создать классный игровой шедевр, - подчеркивает Григорий Кудашов.

"KUDA-GAME" компания настольных игр

Мы попросили поделиться с нашими читателями названиями настольных игр, которые сделают вечер ярким и незабываемым.

- «Боевые овцы», «Каркассон», «7Red», «Картахена», «Этажики», «Лоскутное королевство», «Медвежий парк», «Эльфийский замок», «Черепашьи бега», «Эволюция», «Мачи Коро», «Кошмариум», «Коднэймс» - это игры, в которых надо думать. Лично я очень люблю играть со своей дочерью и с нашими друзьями, - посоветовал нам Григорий Николаевич.