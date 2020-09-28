Соблюдают ли тюменские магазины и кинотеатры рекомендации Роспотребнадзора

Проверка в кинотеатре "Азбука кино" Фото: Виктория Стеблова

Соблюдают ли в магазинах, кафе, кинотеатрах и других местах общего пользования рекомендации по защите от коронавируса в период повышенной готовности? Проверить это решили сотрудники Роспотребнадзора и департамента потребительского рынка и туризма. Вместе с ними мы отправились в рейд в кинотеатр «Азбука кино» и супермаркет «Перекресток», которые расположены в ТЦ «Фаворит».

Емкость с дезинфицирующими средствами Фото: Виктория Стеблова

Кинотеатр теперь работает по новым правилам, ведь безопасность посетителей в условиях пандемии стоит на первом месте. Полным зал не бывает: зрители сидят через два кресла друг от друга, да и на полу разметка напоминает о социальной дистанции. Хотя для мам с детьми и семейных пар делают исключение, однако большинства компаний это не касается.

Проверка соблюдения рекомендаций Фото: Виктория Стеблова

При проверке внимание обращали на всё: как продают попкорн, используют ли сотрудники кинотеатра маски, как часто их меняют и как проводят санобработку. В этом кинотеатре за чистотой следят тщательно, уборка проводится каждые два часа. Все дезинфицирующие средства в наличии.

Нарушений во время нашего рейда не выявили и в супермаркете «Перекрёсток».

– Маски меняем каждые три часа. У нас, как положено, имеется запас. Средства защиты – и многоразовые, и одноразовые – находятся у директора, главный кассир выдаёт их своим сотрудникам. Многоразовые обрабатывают сами сотрудники, – пояснил менеджер супермаркета.

Проверка супермаркета "Перекресток" Фото: Виктория Стеблова

Перед входом в торговый зал установлена емкость с дезинфицирующим средством и дозатором для обработки рук. В очереди в кассу отмечены расстояния между посетителями не менее 1,5 метра.

В итоге во время рейда нарушений не выявлено. Однако расслабляться предприятиям нельзя: власти ужесточили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. За нарушения может грозить штраф до 1 млн рублей либо закрытие предприятия.