С начала 2020 года Россельхозбанк предоставил аграриям более 1 трлн рублей

Фото: Россельхозбанк

За восемь месяцев 2020 года Россельхозбанк по всей стране выдал заемщикам АПК более 1 трлн рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 29,4%.

За январь – август 2020 года кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК вырос на 12,9% и составил 1,6 трлн рублей, в том числе кредитный портфель АПК субъектов МСБ достиг 303 млрд рублей. По итогам 8 месяцев 2020 года аграриям в сегменте МСБ было выдано более 157 млрд рублей.

– К уборочной важно своевременно подготовиться – и посевной материал, и удобрения должны быть в наличии, и техника на ходу. Без заемных средств часто не обойтись. Мы уже не первый год сотрудничаем с Россельхозбанком. Очень нравится коллектив, всё разъяснят, документы помогут подготовить, да и условия банк предлагает хорошие, – рассказывает генеральный директор ООО «Тавдинское земледелие» Александр Антонюк.

Кредитный портфель АПК Тюменского регионального филиала составил 1,214 трлн рублей, в том числе субъектов МСБ – 814 млн рублей. По состоянию на 1 сентября 2020 года аграриям области было выдано более 985 млн рублей, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк последовательно наращивает объемы финансирования сезонных работ – на эти цели с начала года было направлено 857 млн рублей.

– Россельхозбанк является ключевым финансовым партнером агропромышленного комплекса Тюменской области. Мы всегда готовы поддерживать клиентов в их планах по созданию современных хозяйств, ориентированных на выпуск качественной и доступной сельхозпродукции, – отметил директор Тюменского регионального филиала Михаил Стебихов.