Тюменский Роспотребнадзор закрыл кинотеатр «Атмос Синема»

Тюменский Роспотребнадзор приостановил работу кинотеатра «Атмос Синема». Фото: pixabay.com

Нет антисептиков, посетителям не дают маски, не делается кварцевание – вот что увидели сотрудники регионального управления Роспотребнадзора во время проверки в городском кинотеатре «Атмос Синема», расположенном в ТРЦ «Сити Молл».

Как сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова, в кинотеатре «Атмос Синема» на время проверки отсутствовали антисептики, запас масок, бактерицидные облучатели. Также выявлено неудовлетворительное санитарное состояние кинотеатра.

– Принято решение о составлении протокола об административном приостановлении деятельности данного объекта и направлении протокола в суд, – уточнила Юлия Распопова.

Напомним, что накануне из-за сложной ситуации с коронавирусом в Тюменской области власти ужесточили меры по соблюдению санитарных требований. С каждым днем количество ковидных больных растет, а вместе с тем растёт и расхлябанность тюменцев: многие прекратили соблюдать социальную дистанцию и не носят маски. В связи с этим чиновники попросили тюменцев, особенно тех, кто старше 65 лет, и людей с хроническими заболеваниями как можно реже покидать дома.

– В борьбе с инфекцией мы переходим от стратегии полной изоляции к стратегии реагирования на очаги заболевания. Мы продлеваем действие режима повышенной готовности, мы ужесточаем контрольные мероприятия по соблюдению санитарных требований в общественном транспорте, на предприятиях, в организациях и других местах, – рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Соблюдают ли тюменские магазины и кинотеатры рекомендации Роспотребнадзора, читайте в нашем материале.