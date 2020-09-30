Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус и школа: будут ли в Тюмени дополнительные каникулы?

Тюменские родители получили ответы от департамента образования в прямом эфире
Ирина Ромашкина
КомментироватьОставить комментарий
Скриншот видео

Скриншот видео

Пойдут ли тюменские школьники на дополнительные каникулы? Ждет ли школы дистанционка? Обязаны ли школьники носить маски на переменах? За первый месяц учебного года у родителей накопилось множество вопросов о том, как будут учиться наши дети, и как вообще обеспечивается их безопасность в период пандемии коронавируса в учебных заведениях? Об этом тюменцы спрашивали у директора образования Тюменской области Алексея Райдера в прямом эфире, который прошел сегодня, 30 сентября.

Одним из тревожных вопросов, взволновавших родителей, стал вопрос о дополнительных каникулах. Такую меру профилактики в период пандемии рассматривают ввести в Москве: СМИ сообщали, что столичные школы с 5 октября закроют на внеочередные двухнедельные каникулы без дистанционного обучения. Придут ли к нам эти меры? Оснований для этого нет, заявил заместитель губернатора Алексей Райдер.

– Мы даже не рассматриваем такие беспрецедентные меры. Оснований переживать по этому поводу нет. Мы надеемся, что сохраним ритмику обучения, и осенние каникулы у школьников, как обычно, начнутся в последнюю неделю октября, – сообщил он. По словам Райдера, оснований для таких мер в Тюменской области нет.

Он также пояснил, отвечая на вопрос родителей, что по требованиям Роспотребнадзора школу или детский сад закрывают на карантин, если порог заболеваемости ОРВИ в учебном заведении превысил 25%. Те же условия касаются отдельных классов: если четверть учеников больны, класс уходит на карантин. В настоящее время более 20 классов в Тюменской области закрыты на карантин по ОРВИ.

– По классам могу сказать, что в каждом муниципалитете региона так или иначе уже закрытие на карантин было, – сообщил он.

Родители учащихся из гимназии № 12 сообщили, будто там обучаются три школьника с подтвержденным коронавирусом, но школу на карантин не распускают. Райдер заверил, что лично ознакомился с ситуацией, и информация не подтвердилась.

– Готов ручаться, что подтвержденного случая ковида в двенадцатой гимназии нет, – подытожил он.

Особое внимание в школах региона сегодня уделяется безопасности здоровья и мерам профилактики коронавирусной инфекции. По сравнению с прошлым городом условия в школе изменились, отметил замгубернатора. При входе в школу ребятам и учителям проверяют температуру, в коридорах стоят антисептики, а на переменах учащиеся должны ходить в масках. Однако эта рекомендация не «обязаловка», подчеркнул Райдер.

В школах разные условия и обстоятельства – наполняемость, посадка в столовой и классах и прочее. Там, где ученики начальных классов контактируют со старшеклассниками, рекомендовано во время перемен надевать многоразовые маски. Во время урока в учебных классах маска не нужна.

За четыре недели обучения для школ стали нормой рейды сотрудников Роспотребнадзора. Особое внимание уделяется чистоте и посадке детей в столовой. Кстати, в сравнении с весной, осенью главный санитарный врач страны позволил вернуть дежурство старшеклассникам.

– Посуда в столовой промывается и обрабатывается специальными растворами. Рейды для нас стали нормой. Нам позволили вернуть режим дежурства у старшеклассников, они сегодня являются нашими соратниками, – рассказал Райдер.

Общество: ВОПРОС ДНЯКоронавирус в Тюмени 2020: последние новости

Рекомендуемые