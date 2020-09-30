Коронавирус и школа: будут ли в Тюмени дополнительные каникулы?

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Пойдут ли тюменские школьники на дополнительные каникулы? Ждет ли школы дистанционка? Обязаны ли школьники носить маски на переменах? За первый месяц учебного года у родителей накопилось множество вопросов о том, как будут учиться наши дети, и как вообще обеспечивается их безопасность в период пандемии коронавируса в учебных заведениях? Об этом тюменцы спрашивали у директора образования Тюменской области Алексея Райдера в прямом эфире, который прошел сегодня, 30 сентября.

Одним из тревожных вопросов, взволновавших родителей, стал вопрос о дополнительных каникулах. Такую меру профилактики в период пандемии рассматривают ввести в Москве: СМИ сообщали, что столичные школы с 5 октября закроют на внеочередные двухнедельные каникулы без дистанционного обучения. Придут ли к нам эти меры? Оснований для этого нет, заявил заместитель губернатора Алексей Райдер.

– Мы даже не рассматриваем такие беспрецедентные меры. Оснований переживать по этому поводу нет. Мы надеемся, что сохраним ритмику обучения, и осенние каникулы у школьников, как обычно, начнутся в последнюю неделю октября, – сообщил он. По словам Райдера, оснований для таких мер в Тюменской области нет.

Он также пояснил, отвечая на вопрос родителей, что по требованиям Роспотребнадзора школу или детский сад закрывают на карантин, если порог заболеваемости ОРВИ в учебном заведении превысил 25%. Те же условия касаются отдельных классов: если четверть учеников больны, класс уходит на карантин. В настоящее время более 20 классов в Тюменской области закрыты на карантин по ОРВИ.

– По классам могу сказать, что в каждом муниципалитете региона так или иначе уже закрытие на карантин было, – сообщил он.

Родители учащихся из гимназии № 12 сообщили, будто там обучаются три школьника с подтвержденным коронавирусом, но школу на карантин не распускают. Райдер заверил, что лично ознакомился с ситуацией, и информация не подтвердилась.

– Готов ручаться, что подтвержденного случая ковида в двенадцатой гимназии нет, – подытожил он.

Особое внимание в школах региона сегодня уделяется безопасности здоровья и мерам профилактики коронавирусной инфекции. По сравнению с прошлым городом условия в школе изменились, отметил замгубернатора. При входе в школу ребятам и учителям проверяют температуру, в коридорах стоят антисептики, а на переменах учащиеся должны ходить в масках. Однако эта рекомендация не «обязаловка», подчеркнул Райдер.

В школах разные условия и обстоятельства – наполняемость, посадка в столовой и классах и прочее. Там, где ученики начальных классов контактируют со старшеклассниками, рекомендовано во время перемен надевать многоразовые маски. Во время урока в учебных классах маска не нужна.

За четыре недели обучения для школ стали нормой рейды сотрудников Роспотребнадзора. Особое внимание уделяется чистоте и посадке детей в столовой. Кстати, в сравнении с весной, осенью главный санитарный врач страны позволил вернуть дежурство старшеклассникам.

– Посуда в столовой промывается и обрабатывается специальными растворами. Рейды для нас стали нормой. Нам позволили вернуть режим дежурства у старшеклассников, они сегодня являются нашими соратниками, – рассказал Райдер.