Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 19 сентября 2020 года: масочный режим отменят после снятия всех ограничений

В Тюменской области масочный режим отменят после снятия всех ограничений. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 59 и составило 8 690 человек.

Всего зараженных: 8 690.

Режим повышенной готовности: до 28 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В Тюменской области умерли сразу два человека с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Несмотря на усилия врачей, скончались двое мужчин, 54 и 56 лет, с тяжелой двусторонней вирусной пневмонией на фоне сопутствующих хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 35 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За минувшие сутки 26 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7 378), шесть детей заболели (за минувшие сутки), шесть пациентов подключены к ИВЛ (из общего числа болеющих), 646 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 945 человек находятся на перевахтовке.

В Тюменской области не рассматривают вопрос о введении режима самоизоляции. В области за последние две недели отмечается рост заболевших коронавирусной инфекцией преимущественно за счёт взрослого населения (от 50 до 59 случаев). Среди детей с начала сентября заболеваемость в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца снизилась на 23%. Решение об отмене масочного режима примут только после стабилизации эпидемической ситуации с учётом рисков её возможного осложнения.

За последние сутки в России выявлено 5 905 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5 339 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 091 186 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 195 летальных исходов, выздоровели 901 207 человек.