Расположение, планировки и сервис. Что еще отличает современный дом бизнес-класса. Фото - СЗ "Звезда".

Специалисты утверждают, что выбор в пользу дома бизнес-класса не происходит спонтанно. Будущие жильцы оценивают не только расположение дома и социальную инфраструктуру, им также важно расстояние до основных пунктов назначения.

После они изучают архитектурный проект: фасад, планировки квартир, а также общественные зоны и уровень сервиса. Однако в 2020 году недостаточно иметь консьерж-службу, охрану, клининг и садовника, чтобы отнести дом к категории «бизнес» – одной из важных составляющих становятся технологии.

Фото - СЗ "Звезда".

Отметим, что квартиры в домах бизнес-класса чаще всего выбирают люди с насыщенной деловой жизнью, но закрытой личной. Аудитория бизнес-класса ценит свой комфорт, безопасность и личное пространство – как раз это они считают одними из приоритетных характеристик при выборе недвижимости в этом сегменте.

Фото - СЗ "Звезда".

Безопасность любого жилого дома представляет собой сложную многоуровневую систему. Владельцы квартир в жилых комплексах бизнес-класса вправе рассчитывать на максимальную безопасность своего имущества и защиту личного пространства на придомовой территории. В современном доме бизнес-класса застройщик уже на стадии проекта предусматривает, как будет обеспечиваться безопасность периметра жилого комплекса, внутренней территории дома, подземной автостоянки, жилой части дома.

Фото - СЗ "Звезда".

"В доме REAL территория полностью закрыта для доступа посторонних, безопасность гарантирует более 45 IP-видеокамер, установленных во дворе и в доме, периметр оборудован системами бесключевого доступа типа ESMART, вся система управления контроля доступом, а также домофоны фирмы Came BPT интегрированы с мобильным приложением, специально разработанным для нашего жилого комплекса", – делится подробностями одного из проектов уровня бизнес-класс Специализированного застройщика «Звезда» заместитель генерального директора Сергей Харциенко.

Фото - СЗ "Звезда".

Вторая группа технологических решений связана с учетом потребляемых ресурсов. Известно, что в новых домах застройщики активно внедряют системы интеллектуального учета потребления ресурсов — и это касается не только электроэнергии (АСКУЭ), но и водо- и теплоснабжения. Таким образом, Ресурсоэффективность зданий становится одним из конкурентных преимуществ при выборе квартиры.

Фото - СЗ "Звезда".

Системы телеметрии обеспечивают прозрачность, доступность и точность информации о потреблении ресурсов, оплату только качественных ресурсов, возможность управления использованием ресурсов и их стоимостью, работают на повышение качества обслуживания.

Фото - СЗ "Звезда".

"В «Реале» все приборы индивидуального учета расположены в местах общего пользования, удобны для доступа и скрыты дизайнерскими и техническими решениями. Они оборудованы системой телеметрии и подключены к автоматизированной системе коммерческого учета энергоресурсов. Это очень удобно за счет полной прозрачности расчетов – показания собираются и обрабатываются автоматически, отображаются и в кабинете сотрудника управляющей компании, и в кабинете жителя, снижая таким образом существенную часть вопросов по показаниям и снимая необходимость обращения во множество систем — все происходит в едином окне", – рассказывает Сергей Александрович.

Фото - СЗ "Звезда".

Третий блок современных технологий направлен на обеспечение комфорта проживания. Это функции управления и контроля освещением, современные скоростные бесшумные лифты, системы автополива на территории двора, разнообразные приложения, которые позволяют управлять всеми функциями с мобильного телефона.

Фото - СЗ "Звезда".

"С помощью мобильного приложения житель «Реала» может открывать двери, ворота и калитки дома, просматривать некоторые видеокамеры, следить за показаниями приборов индивидуального учета, а также взаимодействовать с управляющей компанией и консьерж-службой, как в части эксплуатации дома, так и по дополнительным услугам", – констатирует Сергей Харциенко.

Фото - СЗ "Звезда".

Технологичное наполнение дома становится реальностью. Жилье бизнес-класса – это не только локация, архитектура и уровень сервиса. Это умные системы, которые позволяют собственникам квартир держать под контролем повседневные задачи, создавая вокруг максимально безопасную и комфортную среду для жизни, работы, путешествий.

Дом REAL

Расположение: г. Тюмень, ул. Туринская, 7

https://www.real–72.ru/

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