Бесплатный Wi-Fi и USB-зарядки: тюменцам презентовали «умные» остановки

Тюменцам презентовали «умные» остановки. Фото - Евгения Яблонская.

Знакомая ситуация, когда зимой на остановке ноги превращаются в ледышки в ожидании автобуса? А когда у смартфона в самый неподходящий момент садится батарея или вдруг «отказывает» интернет?

Кажется, в 21 веке все крупные развивающиеся города должны внедрить инновации, призванные избавить людей, ожидающих общественный транспорт, от подобных неудобств. Но одними из первых, кому посчастливилось протестировать новые технологии, стали вовсе не столицы, а жители города Нижняя Тура. Именно здесь в 2018 году с установки системы видеонаблюдения стартовала цифровизация, а в 2019-м начался монтаж «умных» остановок. С этого времени маленький городок, что в паре-тройке часов езды от Екатеринбурга, прославился на всю страну. На презентации удивительных остановочных комплексов побывала корреспондент сайта «Комсомольская правда – Тюмень».

Город на экране

Внедрение «умных» технологий в жизнь горожан – инициатива Стасёнка Алексея, главы Нижнетуринского округа. Два года назад в рамках международной выставки «ИННОПРОМ-2018» администрация городского округа и компания «Мегафон» подписали соглашение о развитии и внедрении проектов цифровизации. Их реализация запланирована на ближайшие 5 лет, и запуск облачного видеонаблюдения стал первым шагом активной цифровизации города.

– Установка камер видеонаблюдения играет важную роль в жизни города. Во-первых, это безопасность нижнетуринцев. Во-вторых, мы можем следить не только за правопорядком, но и выполнением работ подрядчиками, например, автобусными компаниями, до появления камер они часто не соблюдали график, – отметил Алексей Викторович.

Фото - Евгения Яблонская.

Инженеры «Мегафона» установили десять купольных IP-камер на светофорных опорах. Они работают в любых погодных условиях благодаря защитным термоящикам, внутри которых – маршрутизатор с SIM-картой оператора связи. Весь видеопоток с камер в онлайн-режиме передается в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). Доступ к записям в течение 30 дней есть как у администрации, так и у сотрудников ГУВД.

– ЕДДС является базовой основой для создания сегментов системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Звеном этой системы является видеостена, на которую выводится информация с камер, расположенных на территории Нижней Туры, – рассказывает Владимир Садырев, директор МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского округа». – Они размещены в местах общего пользования, массового пребывания людей, на остановочных комплексах и на особо оживленных перекрестках. Информация передается в режиме реального времени, возможен и просмотр архивного видео. Наши операторы работают круглосуточно, посменно. В случае происшествия или ЧС, информация оперативно передается в полицию.

Фото - Евгения Яблонская.

С появлением камер видеонаблюдения уменьшилось количество правонарушений. Записи помогают решать спорные вопросы в ДТП, следить за дорожными работами и выявлять вандалов.

Зарядиться и согреться

Конечно, видеонаблюдением тюменцев не удивишь. А вот остановками с разными полезными возможностями – вполне.

– После установки камер видеонаблюдения последовал запрос на создание сети первых «умных» остановок. Мы проработали проект модернизации транспортной инфраструктуры и предложили 16 комплексов. Место их установки выбирал глава округа – это самые трафиковые точки. Что касается содержания и наполнения, предусмотрены светодиодное освещение, бесплатный Wi-Fi, USB-подзарядки и камеры видеонаблюдения. На мой взгляд, такие остановки являются некими островками безопасности, они выполняют не только транспортную, но и защитную функции, – сообщил Евгений Иванов, директор по развитию цифровых проектов «МегаФона» на Урале.

Фото - Евгения Яблонская.

Это нововведение стало большим подарком жителям Нижней Туры, которому они, к слову, обрадовались не сразу. По словам главы округа, поначалу горожане были настроены негативно. Мол, других проблем хватает, а тут миллионы уходят на красивые остановки. На деле же «умные» остановочные комплексы местный бюджет не разорили.

В рамках сотрудничества «Мегафон» впервые отработал механизм лизинга без помощи банков, то есть оплата услуг производится получателем услуг равными платежами в течение 5 лет. При этом обслуживанием остановок в этот период занимается сам поставщик – компания «Мегафон». Это позволяет провести благоустройство здесь и сейчас без крупных одномоментных вложений. Как только вся сумма будет выплачена, конструкции перейдут в собственность города, тогда основными затратами для округа останутся электроэнергия и ремонт в случае порчи объектов.

Спустя некоторое время горожане оценили появление «красивых» остановок в полной мере. Здесь они могут совершенно бесплатно воспользоваться интернетом и подзарядить любые устройства. Но и на этом глава округа не закрыл вопрос с модернизацией транспортной инфраструктуры. Следующим этапом стали теплые остановочные комплексы в местах, где жителям отдаленных районов по возвращении с работы или учебы приходится подолгу ждать свой автобус.

– Сразу после установки первых комплексов поступил запрос на разработку теплых остановок. Формат похожий – с подзарядками, бесплатным интернетом, но здесь добавлен теплый закрытый павильон и увеличено количество видеокамер, в том числе внутри. Кроме того, в одной из двух остановок мы решили протестировать лавки с подогревом. Они из композитного материала, можно будет сесть и погреться. Вещь новая и достаточно интересная, посмотрим, как это оценят нижнетуринцы, – отметил Евгений Иванов.

Фото - Евгения Яблонская.

Протестировать новые «умные» и теплые остановочные комплексы получится уже предстоящей зимой. Сейчас проводятся завершающие работы по подготовке остановок к эксплуатации.

В рамках дальнейшего развития и повышения общественной безопасности у «Мегафона» есть и другие перспективы сотрудничества с нижнетуринским округом. «Интересно работать, когда у партнера есть понимание, что он хочет сделать в рамках проекта «Умный город», когда есть конкретные запросы на улучшение жизни горожан», - подчеркнул представитель «Мегафона». Подобные проекты, по словам Евгения Иванова, рассматриваются и с Тюменью. А пока, нам, тюменцам, остается только ждать, к чему приведут переговоры, и мечтать о «теплых» остановках.