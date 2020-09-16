Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 17 сентября 2020 года: очередная смерть, больше зараженных

В Тюменской области очередная смерть пациента с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 54 и составило 8 574 человека.

Всего зараженных: 8 574.

Режим повышенной готовности: до 28 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина с тяжелой двусторонней вирусной пневмонией на фоне сопутствующих хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 33 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За минувшие сутки 27 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7 327), восемь детей заболели (за минувшие сутки), семь пациентов подключены к ИВЛ (из общего числа болеющих), 708 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 393 человека находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 5 670 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 23,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 132 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5 809 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 079 519 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 917 летальных исходов, выздоровели 890 114 человек.