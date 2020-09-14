Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 15 сентября 2020 года: открылись детские игровые комнаты в ТРЦ

В Тюмени открылись детские игровые комнаты в ТРЦ. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 54 и составило 8 469 человек.

Всего зараженных: 8 469.

Режим повышенной готовности: до 28 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки три человека выздоровели (за весь период выздоровели 7270), один ребёнок (заболел за минувшие сутки), восемь пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 690 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 673 человека находится на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 32 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2 475 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 068 320 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 635 летальных исходов, выздоровели 878 700 человек.