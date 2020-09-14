«Ищу мужа»: ишимская звезда фильмов для взрослых, откачавшая 2,5 килограмма жира, задумалась о детях

Лола Тейлер откачала жир и решила родить детей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российская актриса взрослого жанра в прошлом, а сегодня – светская львица и звезда телевизионных и интернет-проектов Любовь Бушуева (Лола Тейлор), тяжело перенесла операцию по липосакции из-за скрытого хронического заболевания. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» сама Тейлор, операция ей обошлась в 300 тысяч рублей.

- Я всегда комплексовала из-за своих рук. Я хотела, чтобы они были у меня худые, поэтому сначала «сделала» их, ну заодно – живот и бока. Всего откачали 2,5 килограмма.

Больше операций Люба пока не планирует, ведь всё, что она хотела, уже сделала.

- Хочу теперь заняться спортом, - подчеркнула девушка.

Лола Тейлор родом из маленького городка Ишима Тюменской области, который за последнюю неделю стал известен всей России из-за похорон криминального авторитета и скандала в местной школе. Сейчас она в «клубничке» не снимается, но планы такие есть.

- Сейчас я вообще ничем не занимаюсь, просто выжидаю, когда, наконец, откроют границы. А ещё я ищу мужа, хочу уже детей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что Люба-Лола снялась в документальном фильме Ирины Шихман «Спорная профессия», где рассказала обо всех издержках профессии. Также порноактриса рассказала, как встретила бывших игроков сборной России на отдыхе в Геленджике: «Аршавин и Быстров отказались от группового секса из-за селфи».