Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 12 сентября 2020 года: открываются детские развлекательные центры

В Тюменской области открываются детские развлекательные центры. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 53 и составило 8 310 человек.

Всего зараженных: 8 310.

Режим повышенной готовности: до 28 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности, ранее введенный в регионе для предупреждения распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, выступая на форуме «Слет успешных предпринимателей». По-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий. В то же время разрешено возобновить выставочную деятельность и работу детских комнат и развлекательных детских центров, – пояснили в оперштабе.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в случае возникновения второй волны пандемии COVID-19 в отношении бизнеса не будут вводиться тотальные ограничения. У врачей есть большой опыт и понятные методики лечения этого заболевания. Создан необходимый запас медикаментов, оборудования и средств индивидуальной защиты. Поэтому вполне достаточно будет выявлять и быстро локализовывать очаги инфекции. Даже если будет рост заболеваемости, тюменская система здравоохранения к этому готова.

В Тюменской области от коронавируса скончалась пациентка. Местной жительнице было 59 лет. Несмотря на усилия врачей, умерла женщина с прогрессирующей двусторонней вирусной пневмонией на фоне хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 32 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 504 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 102 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5 734 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 051 874 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 365 летальных исходов, выздоровели 868 107 человек.