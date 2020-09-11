В полиции отказались комментировать информацию о похоронах криминального авторитета по прозвищу Зятёк

Владимира Зятькова знали и в Тюменской области, и в Югре. Фото: primecrime.ru

В пресс-службе УМВД по Тюменской области отказались комментировать информацию о похоронах криминального авторитета Владимира Зятькова.

– Нет, извините, без комментариев, – коротко ответили в пресс-службе.

По сведениям СМИ, похороны погибшего в страшной аварии с катером и баржей в Сургуте Владимира Зятькова пройдут завтра, 12 сентября. В связи с этим в небольшом городке решили усилить меры безопасности из-за приезда криминальных авторитетов со всей России.

Напомним, трагедия произошла около 20 часов на левом берегу реки Чёрной в Сургуте. Катер буквально разрубило пополам: погибли четыре человека, ещё четверо пострадали. Родственница пострадавших в своём интервью «Комсомолке» сообщила, что виноват во всём хозяин баржи, который выпустил трап.

ЧП случилось, когда компания возвращалась из леса, где люди собирали грибы. По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по факту «Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Позже они опубликовали видео с места ЧП.