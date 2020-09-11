Тюмень на следующей неделе зальют дожди. Фото: Вадим Бегун

Жителям Тюмени следует готовиться к непогоде. На следующей неделе областную столицу зальет дождями. В городе резко похолодает: температура воздуха опустится до отметки плюс 11 градусов.

Погода резко ухудшится уже в вторник, 15 сентября. После солнечного понедельника набегут тучи и пойдет дождь. Температура наружного воздуха опустится до 15 градусов тепла. Однако холодно не будет: ожидается южный ветер, скорость которого достигнет пяти метров в секунду.

По прогнозам тюменских метеорологов, в среду ожидается переменная облачность, снова пройдет дождь, однако не такой сильный, как накануне. В четверг, 17 сентября, в городе резко похолодает до плюс 11 градусов, дождь усилится, ветер изменит своё направление на западное.

Не обойдется без осадков и в последующие дни недели, но станет чуть теплей: до плюс 16. В пятницу и субботу ожидается сильный ветер юго-западного направления. Он будет дуть со скоростью 7 метров в секунду, однако его порывы могут достигнуть 15–16 метров в секунду.

Тепла не стоит ждать и через неделю. Город так же будет заливать дождями, а температура воздуха местами упадет до отметки десять градусов выше нуля.