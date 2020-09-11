Как в Европе, но в Тюмени: «Газпромнефть» расширяет сеть АЗС интерактивного формата

Ощутить по-настоящему европейский сервис можно еще на двух новых АЗС интерактивного формата. Фото: Николай Смотров.

По всей стране на смену привычным автозаправочным станциям приходят новые, где можно не просто наполнить топливный бак бензином, но и сделать удобную остановку: перекусить, выпить вкусного горячего кофе, совершить покупки. Словом, получить все те приятные бонусы, которые так ценишь в долгой дороге. Теперь ощутить по-настоящему европейский сервис можно еще на двух АЗС «Газпромнефть» в Тюмени.

Пионеры автозаправочного сервиса

Новые объекты расположились на Окружной автородороге недалеко от развязок Старотобольского тракта. Это две зеркальные станции, стоящие по обе стороны трассы. С их открытием в Тюмени стало четыре станции сети АЗС «Газпромнефть» в новом, интерактивном формате. Всего же таких АЗС в России 37. Экскурсию по новым АЗС журналистам провел руководитель тюменской сети АЗС «Газпромнефть» Антон Крошин.

Руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в Тюмени Антон Крошин. Фото: Николай Смотров.

- Мы первыми стали внедрять интерактивный формат АЗС в России. Станции отличаются от своих предшественниц большим количеством экранов, которые встроены в фасады станций, навес, топливораздаточные колонки и даже стелу. Общая площадь всех экранов – 50 квадратных метров, - рассказал Антон Крошин.

По его словам, медиа-панели – не дань моде. Это возможность размещать полезную информацию об АЗС, но прежде всего, информировать водителей о ситуации на дороге, ухудшении метеорологических условий, возникновении заторов и пробок. Данные, которые крайне важны для корректировки маршрута движения, скорости и времени прибытия в место назначения.

Востребованность таких современных форматов автозаправок отмечают и сами автовладельцы. Так, по мнению заместителя директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Евгения Ташланова, сеть «Газпромнефть» остается пионером в вопросе развития сервиса автозаправочных станций. Запустив этот процесс несколько лет назад, компания не останавливается на достигнутом и активно внедряет новые интерактивные сервисы и цифровые технологии.

В торжественной церемонии перерезания ленточки приняли участие Антон Крошин (третий справа) и Евгений Ташланов. Фото: Николай Смотров.

- Приятно, когда ты заезжаешь на заправочную станцию и можешь не только наполнить бак качественным топливом, но и получить ряд дополнительных сервисов: выпить чашку вкусного кофе, перекусить, отдохнуть, купить какие-то мелочи. Еще десять лет назад о таком можно было только мечтать, - считает Евгений Ташланов.

Он подчеркнул, что открытие новых АЗС особенно важно для части города, находящейся на окружной дороге, где всегда плотный трафик и есть транзитный транспорт. Дальнобойщики, путешественники могут остановиться и получить полный комплекс услуг.

Качество топлива на АЗС сети «Газпромнефть» подтверждают не только «рядовые» водители, но и профессиональные гонщики. Так, по словам участника дрифт-заездов Салавата Берсанова, не первый раз заправляющего свой автомобиль топливом G-Drive, это тот самый «чистый октан», созданный без октаноповывающих присадок. Бензин хорошо подходит не только для спортивных авто, но и для обычных машин с требованиями по октановому числу не менее 95 пунктов.

Его мнение разделяет и еще один автоспортсмен Максим Шляпников. Известный тюменский дрифтер, участник и призер чемпионата «RDS Урал» отмечает, что хорошее топливо – это «как минимум плюс 20 лошадей», а еще и продление службы работы мотора.

Автоспортсмен Максим Шляпников дает высокие оценки топливу. Фото: Николай Смотров.

- Для спортивного автомобиля качественное топливо повышает шансы выиграть заезд, но при этом уберечь мотор от износа. Если говорить о гражданском автомобиле, способном развивать хорошую скорость, то чем лучше топливо - тем оптимальнее его расход и меньше нагрузка на кошелек автолюбителя, - говорит Максим Шляпников.

Такие оценки со стороны профессионалов и автолюбителей вполне объяснимы. Реализуя топливо конечным потребителям, сеть «Газпромнефть» уделяет серьезное внимание его качеству. Все АЗС оснащены современными топливораздаточными колонками. Они отвечают мировым стандартам, в том числе экологическим.

- Насосное оборудование оснащено системой газоотделения, что препятствует попаданию воздуха в топливо. Также здесь применяется система рекуперации, что исключает выход паров нефтепродуктов в окружающую среду, - рассказал руководитель заправочной сети Антон Крошин.

Помимо этого, колонки оснащены автоматизированной системой мониторинга, контролирующей правильность и точность работы оборудования. Кроме того, на точность работы колонки регулярно проверяют бригады метрологического контроля из независимой организации. Это лишь одна часть многоступенчатого системного контроля.

ТРК обладают системой удаленного мониторинга. Фото: Николай Смотров.

- Цель нашей проверки - контроль качества и количества получаемых нефтепродуктов клиентами АЗС «Газпромнефть». Для этого мы используем высокоточный сертифицированный мерник с погрешностью пять миллилитров на каждые 10 литров нефтепродуктов, и делаем тестовый пролив тестовой дозы в 10 литров. Как мы видим, показания положительные. Отклонение составило +20 миллилитров в пользу водителя. Государственный стандарт при этом допускает отклонение в +/- 50 миллилитров, - пояснил руководитель бригады Андрей Бураков.

Высокотехнологичная доставка топлива

Многоступенчатый контроль качества присутствует и на всех этапах движения топлива - от нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) до АЗС. Для этого привлекаются как стационарные аккредитованные лаборатории, так и мобильные лаборатории, выезжающие прямо на станции. Поэтому выбор в пользу АЗС «Газпромнефть» - это гарантия того, что произведенное топливо, попадает в баки автолюбителей в неизменном виде.

- Заправка - конечное звено. Поэтому для нас важно, чтобы процессы проходили под контролем. Топливо доставляются современными бензовозами «Газпромнефть-Транспорт». Они оснащены системой ГЛОНАСС, что позволяет контролировать процесс передвижения машин. Сохранность топлива внутри цистерн в пути отслеживается с помощью целого ряда технических решений, - отмечает Антон Крошин.

Так, безопасное движение бензовоза по дороге обеспечивают установленные на него видеокамеры. Они фиксируют ситуацию на дороге и контролируют сохранность топлива в пути. На безопасность движения нацелены и специальные датчики, которые призваны минимизировать риски возникновения ЧС на дороге, оберегая не только сам бензовоз, но и других участников движения.

Бензовоз демонстрирует уникальный паспорт качества на каждую поставку нефтепродуктов. Фото: Николай Смотров.

Прибывая на АЗС, бензовоз демонстрирует уникальный паспорт качества на каждую поставку нефтепродуктов. Документ хранится на АЗС в открытом доступе. Любой клиент при желании может его запросить и ознакомиться с ним. Пробы доставленных партий нефтепродуктов хранятся в специальных шкафах. Информацию о них, с отображением основных технических параметров: соответствие ГОСТу, даты прихода и отбора, можно увидеть на информационной доске.

Бесконтактная заправка

Цифровые технологии позволяют оплатить топливо прямо в мобильном приложении. Фото: Николай Смотров.

АЗС «Газпромнефть» - это не только качество топлива, но и новое слово в возможностях его оплаты. Цифровые технологии позволяют сделать это не только на кассе, но и бесконтактно – в салоне своего автомобиля. В помощь тем, кто ценит комфорт и время – мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть». Если на станции присутствует заправщик, то водитель может даже не выходить из автомобиля. Топливораздаточный пистолет в бак за него установит работник заправки, а пользователю останется лишь оплатить топливо прямо в мобильном приложении.

- В реалиях этого года, на фоне пандемии коронавируса, такие современные цифровые решения крайне актуальны. Сервис постепенно набирает популярность среди тех автовладельцев, кто отдает предпочтение нашей сети АЗС, - говорит Антон Крошин.

Кофе по персональному рецепту – легко!

На каждой заправке есть фирменный кофе. Фото: Николай Смотров.

Современные навигационные системы и удаленный мониторинг действуют не только в части доставки и заправки топлива. По такому же принципу работает и сам павильон АЗС. Он так же заметно преобразился. Внутри водителей ждет удобная система касс и полок с 1200 наименований необходимых в дороге товаров. Интерактивные панели информируют водителей о выгодных предложениях и акциях, а уютная зона отдыха со столиками и стульями располагает к тому, чтобы сделать остановку и спокойно перекусить. Компания уделяет внимание развитию собственных торговых марок, а также активно применят лучшие мировые решения организации работы павильона АЗС.

Руководитель заправочной сети Антон Крошин продемонстрировал возможности мобильного приложения и опции «Персональный бариста». Фото: Николай Смотров.

- На каждой заправке есть своя выпечка, наш фирменный кофе. Кстати, работа всех кофемашин автоматизирована. Работой всех кофемашин на наших станциях в России удаленно управляет единый центр в Санкт-Петербурге. Поэтому в каком бы городе вы не остановились, вкус кофе и его качество будет неизменно высоким, - подчеркнул Антон Крошин.

Он добавил, что приятным бонусом использования фирменного приложения для любителей кофе может стать опция «Личный бариста». Она позволяет клиенту самостоятельно настраивать рецептуру и вкус напитка. К примеру, добавить крепости, или наоборот, увеличить содержание молока. Достаточно установить требуемые параметры через приложение, и машина сварит кофе по индивидуальному рецепту.