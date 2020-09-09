Самолёт, выполнявший рейс Москва – Тюмень, экстренно приземлился в Казани из-за сработавшей сигнализации

Самолет с тюменцами на борту совершил аварийную посадку в Казани. Фото - Виктор Деркач.

Самолет U6-341 авиакомпании «Уральские авиалини», выполнявший рейс Москва – Тюмень, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани. Эту информацию подтвердили в местной воздушной гавани. На сайте по отслеживанию перелётов Flightradars видно, что судно приземлилось в Татарстане, не долетев до Тюмени.

Фото: скриншот с сайта Flightradars

В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказали, что во время перелёта у судна сработала сигнализация: отказал вентилятор охлаждения оборудования.

– Для обеспечения дополнительной безопасности командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку на ближайший аэродром аэропорта Казани, – сообщили в воздушной гавани.

Самолет планируют поднять в воздух в 12.00 по московскому времени.

Рейс задержан. Фото: скриншот онлайн-табло казанского аэропорта

Всего на борту находилось 102 пассажира, никто не пострадал.