До нашей эры: где бы находилась Тюмень 400, 200, 90 и 55 миллионов лет назад

Журналисты "Комсомолки" выяснили, где находилась Тюмень 400 миллионов лет назад. Фото - dinosaurpictures.org.

Наверное, каждому хотелось бы узнать, как выглядел родной город десятки, а то и сотни миллионов лет назад. Вернее, место, где бы он находился. Журналистам «Комсомолки» все под силу! С уверенностью заявляем, что 400 миллионов лет назад тюменцы бы ходили во сто шуб одетые, ведь областная столица тогда располагалась бы прямо на льдине посреди океана. Конечно, никаких людей в эти времена и в помине не было, но давайте на минутку представим.

Ничто земное тогда не было бы чуждо горожанам, так как на небольшой льдине уже была какая-то растительность. Немногочисленные тюменцы собирались бы вечером у костра (надеемся, что это именно мы изобрели способ добывания огня) и обсуждали новости за день: кто сколько рыбы наловил и нужна ли еще одна ледовая развязка для катания.

Через сто миллионов лет льдина, где находилась бы Тюмень, разрослась, на ней появились горы, зелени также прибавилось. Однако все еще есть выход к океану – голодными бы местные жители не остались.

Фото - dinosaurpictures.org.

200 миллионов лет назад областной центр находился посреди зеленого материка. Теперь, чтобы дойти до воды, пришлось бы топать не один день. Да и сделать это было бы сложно – ведь вокруг обитали динозавры.

Фото - dinosaurpictures.org.

90 миллионов лет назад Тюмень снова «перекочевала» на льдину. Что ж, судьба такая у города – жить на вечной мерзлоте. Правда, совсем недалеко находится густой лес. Может быть, это будущий экопарк «Затюменский» или Гилевская роща?

Фото - dinosaurpictures.org.

Через 55 миллионов лет на Тюмень снова встала, так сказать, на свое место и вся окуталась лесами. Еще через 35 миллионов лет мало что изменилось – город все так же находится посреди густых лесов почти в центре материка.

Фото - dinosaurpictures.org.

Наш небольшой экскурс в прошлое стал реальным благодаря одному человеку – Яну Вебстеру, специалисту по информатике, который работает в Маунтин-Вью в Калифорнии. Не так давно он решил создать интерактивный глобус Земли, где каждый может увидеть, где находился его родной город миллионы лет назад. Что мы, собственно, и сделали. Если и вы хотите – переходите по ссылке.