«Перемена, перемена!»: дочь Тимати и Алёны Шишковой прочитала стих Заходера с фингалом под глазом

Фингал у Алисы - нарисованный Фото: Из личного архива

Первоклассница Алиса Юнусова, больше известная как дочь Тимати и Алёны Шишковой, в очередной раз удивила подписчиков «Инстаграма». Шестилетняя девочка блестяще прочитала на камеру «школьный» стих Заходера «Перемена», правда, под глазом у неё красовался свежий фингал. Пользователей шокировал «фонарь», они наперебой начали выяснять у бабушки, Симоны Юнусовой, как так получилось, что всего спустя неделю после 1 сентября внучка успела с кем-то поцапаться.

На самом деле всё прозаичнее: бабушка объяснила, что сама «поработала гримёром» над образом Алисы для прочтения стиха.

– Он поставил три подножки (Ваське, Кольке и Сережке). Прокатился кувырком, на перила сел верхом, лихо шлепнулся с перил, подзатыльник получил, – читает Алиса в образе.

К слову, на этот раз не было ни единого негативного комментария по поводу выбора стиха или образа Алисы. Подписчики Симоны отметили великолепное прочтение Заходера и пожелали девочке дальнейших успехов в учёбе.

– Никакого секрета в обучении детей нет, просто выбирайте то, что подходит ребёнку по темпераменту, – говорит подписчикам Симона.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что поклонники раскритиковали образ Алёны Шишковой и её дочки. Редкий совместный семейный выход в свет не остался незамеченным. Позже Алена сцепилась с Леной Миро в «Инстаграме» из-за воспитания дочери Тимати. Блондинка ответила на высказывание известного блогера по поводу пальца Симоны во рту девочки. А ещё Алёнку постоянно критикуют за худобу и внешний вид. Например, в марте этого года экс-тюменка в мини-шортах ужаснула ножками-палочками. В мае этого года девушка решилась на смелый эксперимент и «перешла на тёмную сторону» (читайте – перекрасила волосы). Пользователи даже сравнили её с Анастасией Решетовой, новой подругой Тимати. К слову, у Алёны Шишковой и матери Тимати очень хорошие отношения, они даже часто делают друг другу сюрпризы.