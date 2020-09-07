Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 8 сентября 2020 года: учеников отправили на карантин

В Тюмени учеников одного из классов гимназии ТюмГУ отправили на карантин. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 49 и составило 8 111 человек.

Всего зараженных: 8 111.

Режим повышенной готовности: до 14 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки три человека выздоровели (за весь период выздоровели 7128), четыре ребенка заболели за минувшие сутки, 10 пациентов подключены к ИВЛ (из общего числа болеющих), 653 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 475 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончался 31 пациент с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В Тюмени закрывается на карантин 11 «В» класс гимназии ТюмГУ. Одна из учениц сдала положительный тест на коронавирус. Предписание о закрытии на карантин выдал Роспотребнадзор. Одноклассники девушки сядут на двухнедельный карантин, у классного руководителя тоже взяли анализы. Остальные классы на два дня переведены на дистанционное обучение. В помещениях сейчас проводится дезинфекция.

За последние сутки в России выявлено 5 185 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 51 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 2 328 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 030 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 17 871 летальный исход, выздоровели 843 277 человек.