Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 5 сентября 2020 года: более семи тысяч излечились от COVID-19

Более семи тысяч тюменцев излечились от COVID-19. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 47 и составило 7 961 человек.

Всего зараженных: 7 961.

Режим повышенной готовности: до 14 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 31 человек выздоровел (за весь период выздоровел 7091), три ребенка (заболели за минувшие сутки), восемь пациентов подключены к ИВЛ (из общего числа болеющих), 56 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 970 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончался 31 пациент с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 110 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 5 812 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 015 105 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 649 летальных исходов, выздоровели 832 747 человек.