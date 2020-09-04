«Сидела с умершим мужем на руках до самого вечера». В Крыму скончался турист из Тюмени, к которому не ехала скорая

Сын погибшего, Дмитрий, возложил цветы в Крыму в память об отце Фото: Из личного архива

Шестидесятилетний тюменец Юрий решил провести остаток лета в тепле со своей женой и заранее забронировал билеты. Однако он и не предполагал, что его супруга Татьяна вернется в областную столицу одна. Женщина уверяет, что медики специально не хотели ехать на помощь к ее мужу, мол, добираться до места трудно. Она так и просидела с умершим супругом на руках до позднего вечера.

26 августа тюменская чета поехала на водопад Джур-Джур рядом с Алуштой. На внедорожниках водители довезли туристов до водопада и оставили там на два часа, чтобы хватило времени полюбоваться местными красотами. В какой-то момент тюменцу стало плохо. Его супруга тут же позвонила одному из водителей, который, на счастье, оставил свой номер телефона.

Фото водопада предоставлено героем публикации.

– Константин прибежал с таблеткой для отца. Все начали искать медикаменты, но ни у кого ничего не оказалось. Несколько раз звонили в скорую, но там говорили то «мы не приедем», то «ждите», то снова «не приедем», то «вызывайте МЧС». Спасатели в свою очередь ответили, что прибудут на место через 20-40 минут, – рассказывает сын Юрия Дмитрий.

Тем временем Татьяна не оставляла попыток вызвать скорую. Однако на том конце провода она каждый раз слышала отказ. Ее супруг скончался спустя 2,5 часа, так и не дождавшись помощи. Уже после его смерти прибыли сотрудники «Крым – Спас», вскоре подъехали и медики. Позже выяснилось, что диспетчеры принципиально не хотели отправлять коллег в труднодоступное место.

– Им почему-то внезапно стало все равно, что раньше они не могли подняться. Мать подняла глаза: стоят два доктора с чемоданчиками. Она говорит: «А вы чего приехали?» Оказалось, что первый звонок до самих медиков дошел в четыре часа, когда папа уже умер, а не в 13.30, когда их со всех сторон просили помочь, – приводит слова Дмитрия местный портал «МегаТюмень».

Тело мужчины спустили в 23.00. Таким образом, женщина просидела с умершим мужем на руках до позднего вечера. За это время она уже успела попрощаться с возлюбленным. Почему так долго? Полицейские не торопились: стражи порядка искали неподалеку пропавшую ранее девочку, и подъехали на место только после того, как ее нашли.

Сейчас Дмитрий находится в Крыму. Он подготовил заявления в Следственный комитет и прокуратуру. Адвокат помог ему составить бумагу с описанием ситуации на имя главы Республики Крым и в администрацию президента.

Комментарии от министерства здравоохранения Республики Крым ожидаются.