Прокуратура проверит информацию о дефиците еды для школьников Заболотья. Фото - pixabay.com.

Прокуратура проверит появившуюся в интернете информацию о том, что в труднодоступном поселении Ачиры, который находится в Тобольском районе, три школы остались без необходимых продуктов. Сотрудники ведомства намерены ознакомиться с организацией питания в местных образовательных учреждениях. Если факты подтвердятся, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

А пока тюменские власти заявляют, что эта информация не соответствует действительности. По сведениям заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера, еще 31 августа в школе в Ачирах, в которой учатся 78 детей, имелся достаточный запас круп, фруктов и овощей, макаронных изделий, молочных, мясных и куриных продуктов. Также не испытывают недостатка в продуктах и филиалы школы в населенных пунктах Иземеть и Ишменево.

– К компании «ЮТэйр» нет репутационных претензий, она завезла продукты в школы Заболотья вовремя и в полном объеме. Продукты длительного хранения и продукты на первые две недели сентября, включая фрукты и овощи, были завезены вовремя, – заявил директор областного департамента образования и науки.

В администрации Тобольского района, в свою очередь, отметили, что ситуацию взяли на контроль. Накануне, 3 сентября, в населенные пункты воздушным транспортом доставили новую партию провизии, которая уже развезена по образовательным учреждениям. Таким образом, вопрос полностью урегулирован: дети сыты и приступили к учебному году.

Также стало известно, что школы, расположенные в труднодоступных населенных пунктах, всегда создают резервы продуктов на случай непредвиденных ситуаций.