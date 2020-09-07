«Ты себя в зеркало видел?»: создатель «кислого» блога в Тюмени – о хейтерах и участии в «Уральских пельменях» и «Comedy баттл»

Проект "Уральских пельменей" так и не состоялся Фото: Из личного архива

Евгений Кисляк – создатель самого «кислого» блога в Тюмени. Почему кислого? Просто Женя не из скромного десятка, вот и назвал свой блог в честь себя. Кисляк - его настоящая фамилия, никаких псевдонимов. Тюменский блогер открыто делится своей жизнью на просторах интернета, иногда даже той частью, которую другие показать не готовы.

- Женя, как ты пришёл к мысли о своём блоге? Сколько на данный момент у тебя подписчиков?

- Я долго наблюдал за другими блогерами и решил, что явно не хуже них, тоже классный и интересный. Начал потихоньку развивать свой инстаграм. Это были первые «видосы» и проект «Кисляк ищет жену» с нотками юмора и сарказма. Позже начал писать посты, сейчас у меня 16700 подписчиков.

Хэштег #Кисляк Фото: Из личного архива

- Когда- то ты преподавал в Тюменской Академии Культуры и Искусств? Почему бросил преподавательскую деятельность?

- Да, я действительно преподал полгода в Академии. За это время со своими студентами успел сделать два показа. Мой уход - обоюдное решение, которое зависело ни только от меня. Плюс очень маленькая заработная плата, поэтому я работаю в других сферах.

- Все мы знаем, что блог в Instagram требует постоянных вложений. Сколько уходит каждый месяц на его развитие?

- Когда я только начинал свой блог, я вкладывал немалое количество денег. Это и участие в гивах (розыгрыши по привлечению аудитории, - прим. ред.), и траты на оператора и всё остальное. Сейчас я уже стараюсь не тратить деньги, а зарабатывать на своём инстаграме. Деньги сейчас трачу в основном на мероприятия и походы в разные места, где можно сделать крутой контент.

Тюменский блогер открыто делится своей жизнью Фото: Из личного архива

- Расскажи о жизни за камерой? Приходится работать где-то или же блог приносит достойный доход?

- Сейчас я работаю официантом в двух заведениях, и буду рад вас всех видеть. Напою, накормлю, расскажу интересную историю, ещё и селфи на память сделаем. Блогинг не приносит тех денег, которые бы мне хотелось, поэтому приходится работать и развиваться.

- Все блогеров нынче хейтят. Как ты относишься к этому? Сталкивался ли с подобным?

- У меня достаточное количество хейтеров, я не буду озвучивать, как я их называю. Эти люди мне пишут всякие гадости в личные сообщения, в комментарии под постами в инстаграм. Приходят сообщения из разряда «Ты себя в зеркало видел» и т.д., так же пишут всякие обидные вещи. Но я всегда придерживаюсь мнения «Если обо мне говорят – значит, я живу».

- Ни для кого не секрет, что ты участвовал в «Comedy батл» и в это же время прошёл кастинг в шоу «Уральские пельмени». А дальше что было?

- «Уральские пельмени» - это пилотный проект, о нём я узнал на странице Сергея Ершова. Нужно было отправить видео, и тех людей, чьи ролики понравятся, пригласят на кастинг в Москву. Я прошёл и попал в команду к Дмитрию Брекоткину. Правда, проект, к сожалению, не состоялся. Закулисье интересно тем, что это абсолютно другой уровень, это федеральный проект, к нему другие подходы, другие требования. Там всё чётко. И конечно, сам факт, что ты участвуешь на одной сцене с именитыми артистами. Я познакомился со многими звёздами сборных КВНа. Но вся крутость в том, что ты, такой Женя «Кисляшкин», приезжаешь из Тюмени, а к тебе там совсем другое отношение – с уважением и пониманием. На «Comedy баттл» я тоже прошёл кастинг в Екатеринбурге. Потом приехал в Москву, две недели тусовался там. Очень плотно работали с авторами, но за два дня до начала съёмок меня сняли с проекта. Причины так и не объяснили.

С Дмитрием Брекоткиным Фото: Из личного архива

- Есть ли планы на участие в новых масштабных проектах?

- Буквально 12 сентября я лечу в Москву, на кастинг в новый сезон «Comedy батл». Новый монолог уже написан, поэтому в этот раз всё точно получится.

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