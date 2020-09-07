Испытано на себе: как я переболела внебольничной пневмонией

После пневмонии легкие восстанавливаются не меньше месяца, поэтому врачи настаивают, чтобы пациенты с внебольничной пневмонией оставались дома не менее трех недель Фото: Ирина Ромашкина

Многие спрашивают: как так случилось, что ты заболела? Впору отшучиваться: заразилась по телефону, когда брала интервью у больной коронавирусом и пневмонией девушки. Или, как смеялась моя подруга: «Вот это настоящий журналист! В гуще событий, даже если речь идет о пандемии!». Но это теперь можно выдать саркастичные фразы и улыбнуться остроумию друзей. А три недели назад было вовсе не до шуток – страшно.

Вот так выглядела моя кухонная полка три недели назад. Лазарет на дому... Фото: Ирина Ромашкина

Начало

Детально помню выходной день накануне начала моей агонии... Проводила на самолет подругу, мы дважды заходили в аэропорт: первый раз тепловизор показал 36, второй раз – 35,8. Меня всегда это веселит, поскольку моя нормальная температура тела 35,5, то есть при 37 я чувствую себя отвратительно. С давлением и сердечным ритмом та же «медленная песня» – из-за таких показателей однажды на диспансеризации меня сравнили со спортсменкой, особенно удивили мои легкие, хорошо дышу. И это отчасти верно: я люблю пешие прогулки, трекинг, для профилактики практикую йогу дома, периодически хожу в бассейн и вообще делаю дыхательную гимнастику для дикции. Один жирный минус – курю. Я из тех, кто постоянно бросает, буквально ежедневно... Никак не могу победить эту дурную привычку. Собственно, отдышку, которая появилась у меня в июле, я объясняла пагубной привычкой, жарой и тем, что после длительной самоизоляции с лихвой увлеклась победами в шагомере.

В аэропорту мы с подругой в шутку ставили друг другу "короны" на головы. Фото: Ирина Ромашкина

Итак, все было в порядке еще в аэропорту, но наутро почувствовала легкое недомогание, заболело горло. Снова выпила чудодейственный парацетамол и обезболивающее. Взбодрилась кофе и пошла на работу. Однако уже к обеду поняла, что эффект таблеток сошел на нет, и через пару часов мне станет совсем нехорошо. Температура повышалась. Я отпросилась домой.

Уже с температурой 37, возвращаясь домой, я умудрилась напоследок попасть под ливень. Фото: Ирина Ромашкина

Утром проснулась от ломоты в теле и головной боли, горло разболелось еще сильнее. Доковыляла в аптеку, конечно же, в маске. У кассы меня обогнала женщина с ребенком, без масок. Я отошла подальше, от греха. Молодцы, что не боитесь. Впрочем, дама покупала набор против ОРВИ. Проводив простуженное семейство, я подошла к кассе. Фельдшер меня знает, я с весны покупаю у нее витамины, антивирусные, перчатки и маски.

– Дайте «Нурофен». Парацетамол. От горла что-нибудь. Наверное, противовирусные посильнее.

– Давно болеете?

– Третий день симптомы, – я замолчала. Потому что до мозга наконец доходил смысл мною же сказанного. Симптомы, которые мы, журналисты, не раз описывали за последние полгода. Температура, постоянно хочется спать, больное горло, головная боль. И каждый заболевший мнил, что это всего лишь простуда, – Нет. Дайте парацетамол и «Нурофен». И продезинфицируйте все после меня.

Пневмония мне не понравилась. Такое себе... Фото: Ирина Ромашкина

На больничный

Вернулась домой, выпила таблетки и под одеяло. Меня знобило. Все же больной человек – не здоровый, как бы банально не звучало. Кажется, температура выжигала во мне не только жидкость, но и сушила мозги. Соображала я плохо, чувствовала себя беспомощной.

После убеждений близких, я позвонила в скорую помощь. Милая девушка сильно раздражала своей энергичностью. Знаете это состояние, когда тебе плохо, а рядом с тобой появляется человек-энерджайзер, которого так и хочется усадить на стул, чтобы он, наконец, успокоился и выслушал тебя?.. Сейчас, в здоровом состоянии, я понимаю, что скорая сегодня принимает подобных звонков уйму, выслушивать одно и то же – дело ясное. Но тогда… Узнав мои симптомы, диспетчер пообещала, что через два часа максимум придет врач из поликлиники по месту жительства. Оставалось ждать.

Каждые полчаса отправляла родным фото градусника. Температура росла, мне становилось хуже, сердце бешено колотилось, а сознания хватало только, чтобы выполнять рекомендации близких. "Пей воду! Намочи полотенце и прикладывай ко лбу! Звони в скорую!" Фото: Ирина Ромашкина

Температура росла. Кажется, я мерила ее каждые полчаса. Не помню, когда со мной такое было. К пяти часам врач так и не пришел, а я провалилась в сон. Разбудил меня телефонный звонок. Подруга требовательно спросила:

– Врач пришел?

– Нет. Я спала. Никто не приходил.

– Какая температура?

– 39,7, – сил не было.

– Звони в скорую! – приказали мне.

Я «врубила» злюку, набрала «103». Снова дивный спокойный женский голос умиротворяюще и бодро стал выпытывать симптомы, успокаивать меня (ну может я истеричка и температурю, каких немало). Пришлось требовать к себе внимания! Не то, чтобы я без уважения отношусь к медикам, напротив. Но иногда мне кажется, что наш менталитет так устроен: пока человек не взвоет от боли, значит, может и потерпеть. И я взвыла от негодования и беспомощности.

– Я вам звонила в два часа дня, когда температура была 38. Мне сказали, что врач из поликлиники придет через пару часов. Его нет. У меня болит все тело, горло, мне больно в груди. Сейчас семь вечера, у меня температура 39,7.

– Вы пили жаропонижающее?

– Вы говорили ждать врача. Я ждала. За это время температура еще сильнее выросла. Сейчас выпью жаропонижающее. Врач придет? Или парацетамол будет решать все проблемы? – начинаю хамить я.

– Ждите. Скорая скоро будет.

– Я это слышала пять часов назад. Как скоро?

Кладут трубку. На самом деле я не в обиде на диспетчера. Нагрузка у них сейчас дикая, а больные люди все вредные, словом, больные. Пользуясь возможностью, прошу прощения за грубость. Сил на вежливость не было.

Я выпила две таблетки парацетамола, две – «Нурофена». Через полчаса ко мне вошла фельдшер неотложки с местной поликлиники №12 – в защитном костюме. Ирина Юрьевна проверила температуру – 39,5. Жаропонижающее не действовало. От вида моего горла медработник вовсе ужаснулась – воспалённое, красное, но без гнойных фолликул. Говорила я уже тяжело, хрипела, медленно выдавливая слова. Послушала – дыхание чистое, без хрипов. Фельдшер выписала рецепт. Я увидела стандартный список лекарств, который еще пару недель назад мне по телефону диктовала больная коронавирусом и пневмонией девушка.

– Подозрение на «корону»? – не веря происходящему, переспрашиваю я Ирину Юрьевну.

– На коронавирус проверим, в четверг придет бригада. На пневмонию бы вас проверить. Я вас на КТ запишу.

– А примут? Я прикреплена к другой поликлинике.

– Я попробую вас прикрепить к нам, по месту жительства. Провериться надо, хоть и нет хрипов.

Мы открыли больничный лист. Поставив спасительный укол кеторола, фельдшер ушла. Температура спала до 37 и держалась так еще сутки. Жаропонижающее пить нельзя до 38,5, чтобы организм боролся с инфекцией. Лекарства спустя полчаса привезла подруга, а еще спустя час Ирина Юрьевна перезвонила с новостью: она прикрепила меня к местной поликлинике и записала на КТ на завтра.

За две недели до больничного я писала статью о том, где сделать КТ в Тюмени. Собственно, именно в этом аппарате меня " прокатили" врачи Центра КТ для пациентов с подозрением на коронавирус. Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Вдох – выдох

Направление на компьютерную томографию пришлось забрать самой, ездила на такси. Оттуда поехала в поликлинику №17, в КТ-центр. Здесь все в защитных костюмах, мне проверили температуру, забрали направление, отправили к томографу. Помню, как очень боялась, что КТ будет закрытым, как в фильмах. Но с облегчением выдохнула, когда голова моя угодила в отверстие томографа. Удивительным было « прокатиться» в этом аппарате для снимков, я такое только в «Докторе Хаусе» прежде видела. Да и там такой техники уже не увидишь.

Пока ожидала диагноза, до последнего дышала мыслью, что полгода работы, множество букв про коронавирус и одна из последних историй моих знакомых об умершей от пневмонии мамы повлияли на мою психику: может это психосоматика, пора в отпуск, отдохнуть от воздействия информации и все пройдет? Спустя десять минут таких раздумий меня пригласила в кабинет врач.

– У вас пневмония вирусная и бактериальная, 12% поражения легких. Это немного, не переживайте, – пояснила специалист.

Я бы выдохнула с облегчением, но дыхание замерло.

– Коронавирус? – кстати, это самый часто задаваемый вопрос последних двух недель, который я слышу.

– Может да, а может нет. А может уже была и осталась пневмония.

Действительно, откуда компьютерному томографу и диагносту знать. Завтра сделают тест и узнаем. Мне выписали еще один антибиотик и отправили лечиться домой. Стало морально легче – теперь, когда знаешь, что лечить и как. Мне стало спокойнее. По телефону поблагодарила за направление на КТ Ирину Юрьевну, фельдшера скорой. Все-таки профессия та еще, в любой ситуации медику нужно оставаться чутким человеком!

12% поражения легких - это немного, заверили врачи. А я испугалась, потому что могла вовсе не узнать свой диагноз, если бы не... В больницу кладут при 25% и более. Меня успокаивали, а я дышала глубже - в прямом смысле, диафрагмальным дыханием. Фото: Ирина Ромашкина

Только зашла домой, как мне звонят из поликлиники. Спросили про результаты КТ, про самочувствие, сообщили, что завтра придут. На следующий день температура спала. Я еще хрипела из-за боли в горле, но была рада, что перестало выкручивать суставы, ломить тело, прошла головная боль. Антибиотики действовали.

Фельдшер коронавирусной бригады приехала утром, на пороге развернула «лабораторию». Хотели смерить температуру, да тут оказалось, что мой градусник не выдержал интенсива и сломался. Медик взяла мазки из носа (я бы сказала, из глубины) и с горла, и так же скоро свернула «лабораторию». Я подумала, как же верно, что мазки берут после посещения Центра КТ для больных с подозрением на ковид. А вдруг? Результаты через два дня сообщат по телефону. Фельдшер сказала, с 8:00 до 13:00 у них 28 пациентов в очереди на тест. Жуть…

Коронавирус, чур меня!

Вечером приехал врач из поликлиники Евгений Приходенко, конечно, в защитном костюме. Проверил симптомы, привез бесплатные лекарства, которые мне прописали. Я подписала обязательство о самоизоляции. Евгений Игоревич оставил свой личный телефон и просил звонить при необходимости в любое время. Пригодилось.

На следующий день визит врача из поликлиники повторился. Оказалось, у меня их два. Маргарита Резванова проверила симптомы, ознакомилась с рецептами врачей и результатами КТ, еще раз пояснила, как пить лекарства. Выходить из квартиры нельзя, только при крайней необходимости. Милый факт, врачу так приглянулся мой котенок, что на следующий день, когда Маргарита Ринатовна звонила, призналась, что он ей снился. Такие у нас врачи внимательные и восприимчивые к пациентам. К слову, я же о сих пор не знаю, как выглядят мои врачи: Они ни разу не сняли защитные маски, а узнав, что я буду писать статью, отказались фотографироваться.

За время своего карантина я освоила бесконтактную доставку. Очень не хотелось "гонять" друзей и родных за хлебом. Наблюдение: будет здорово, если аптеки тоже заведут доставку. Возле моего дома полно аптек, но ни одна не принесет лекарства на дом. Фото: Ирина Ромашкина

Врач прописала ингаляцию, так быстрее восстановить легкие. Как назло, чтобы купить заветный аппарат, обратиться за помощью было не к кому. Результата теста я ждала долгих два дня, как и все мои контактные лица. В субботу в трубке телефона со мной стал говорить робот.

– Результат теста на коронавирус отрицательный.

Обрадовавшись, я решилась дойти до аптеки, чтобы купить ингалятор (с позволения врача, разумеется). Как хоббит, я маленькими шажочками сходила туда и обратно. Неприятности ждали меня лишь у подъезда. Когда соседка подталкивала пожилую маму к входной группе, я села на лавочке, решив переждать, когда они поднимутся в лифте. Закрывая дверь, соседка злобно зашипела на меня.

– Не ходи за нами! Не заходи сюда! – прогоняла она меня словно чумную.

Кровохаркание

Хотя коронавируса у меня не было, врачи настояли, чтобы острый период я провела в строгой самоизоляции. С одной стороны, мне и моей пневмонии нужны прогулки на свежем воздухе. С другой стороны, ослабленный иммунитет борется с болезнью, а на улице я могу прибавить ему работы. В общем, мои врачи, мои соседи и мои страхи убедили меня сидеть дома. Я настолько перепугалась за свое здоровье, что, несмотря на недомогание и отдышку, умудрилась за неделю трижды вымыть квартиру с хлоркой.

14 августа 2020. Постельный режим на балконе, там, где больше свежего воздуха. Фото: Ирина Ромашкина

Это занимало немало времени, приходилось останавливаться, чтобы успокоить сердечный ритм и отдышаться. Но приступы чистоплюйства требовали запаха свежести. Квартиру проветривала регулярно, у меня даже в обязательствах о соблюдении самоизоляции этот пункт был. А еще я «гуляла в форточку». Сложнее всего было переносить одиночество. Спасибо тем, кто был рядом. Хотя бы по телефону. Хотя ничто не заменит личного общения с близкими людьми.

Смешно: мы сидели в самоизоляции всю весну и июнь, затем вышли работать, а когда я оказалась на карантине, в регионе сняли ряд ограничений. К примеру, я больше всего ждала открытия кинотеатров, а теперь мне нельзя было посетить кино. Даже пенсионерам разрешили выходить из дома, а Ирина Ромашкина оказалась взаперти в собственном доме!

Первые дни карантина, особенно в ожидании теста на ковид, тянулись так, будто за день проходит двое суток. Воздуха не хватало, как и пространства. Так шутка "Дыши в форточку" стала реальностью. Фото: Ирина Ромашкина

Спустя десять дней моего строгого режима я уже чувствовала себя хорошо. Все познается в сравнении: прошла неделя, температуры уже не было, горло болеть перестало, только вот немного пошло осложнение на уши (с этим справились антибиотики), от ингаляции проснулся кашель. Когда в больничном листе отсчитали 14 дней, врачи разрешили ненадолго выходить в маске на улицу, чтобы дышать воздухом – для легких полезно. Я обрадовалась, собралась поздним вечером выйти в ближайший сквер, как вдруг…

Откашлялась кровью. Сплюнула довольно крупный сгусток в раковину и, кажется, мои глаза тоже чуть не выпали из орбит туда же… Еще раз откашлялась, результат тот же. Боже, неужели у меня осложнения?

Первую неделю я лежала в постели из-за сильной слабости. На второй неделе карантина постоянно хотелось спать. На третьей неделе я немного успокоилась и решила довести лечение до конца, даже если для этого нужно всего лишь находиться дома. Фото: Ирина Ромашкина

Я позвонила Евгению Игоревичу. Не сразу он взял трубку. Уточнил симптомы: раньше мокрота была серо-зеленого цвета, а сейчас с кровью. Он заверил, что это нормально – из-за кашля лопаются капилляры на бронхах. На следующий день врач перезвонил, уточнил, как мое самочувствие, сказал, что проконсультировался с пульмонологом. Причин для волнений нет. К тому же такое больше не повторялось.

Когда врачи разрешили 15-минутные прогулки в сквере возле дома, я собиралась будто в путешествие. В пять утра собрала в рюкзак термос с кофе и книжку. Она не пригодилась, я просто наслаждалась свежим воздухом и рассветом Фото: Ирина Ромашкина

Кратковременные прогулки на улице не позволяли быстро ходить – появлялась отдышка. На последней неделе больничного у меня взяли анализ крови, он показал, что я здорова. Врачи выдали мне больничный лист. Спустя месяц меня ждут на прием в поликлинику. Необходимо будет сделать повторно КТ, чтобы убедиться, что легкие восстановились.

Мои постоянные компаньоны на карантине: "Тобол. Мало избранных" Алексея Иванова и Шурик Фото: Ирина Ромашкина

Чувствовала я себя хорошо, за одним лишь но – перенервничала. Вся эта ситуация потрепала нервы, все же мало приятного, когда у тебя подозрение на коронавирус. Да даже без осложнений воспаление легких опасно. В общем, вывод такой – пневмония мне не понравилась. В следующую пандемию без меня, ребята я – пас!

P.S. Отчаливаю в отпуск дышать морем, ибо здоровье дороже, даже чем самая любимая работа!

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