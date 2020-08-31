Коронавирус в Тюмени, последние новости на 1 сентября 2020 года: открываются театры и читальные залы

В Тюменской области открываются театры и читальные залы. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 1 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 47 и составило 7 771 человек.

Всего зараженных: 7 771.

Режим повышенной готовности: до 14 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Обязательное условие для закрытия на карантин класса, группы или даже всей школы – общая заболеваемость не менее 20%. Причем в нынешнем году это касается не только сезонных ОРВИ и гриппа, но и новой коронавирусной инфекции.

В Тюменской области сегодня, 1 сентября, возобновляют свою работу театры, концертные и читальные залы. Также совсем скоро, 7 сентября, откроют двери дома культуры и сельские клубы. А 15-го заработают учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

В Тюменской области скончалась еще одна пациентка с подтвержденный диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Местной жительнице было всего 44 года.

За последние сутки в России выявлено 4 993 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 83 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 2 405 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 995 319 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 176 летальных исходов, выздоровели 809 387 человек.