Молодые специалисты «РН-Уватнефтегаз» – победители конференции «Роснефти»

Молодые специалисты ООО «РН-Уватнефтегаз» стали победителями XIII кустовой научно-технической конференции ПАО «НК «Роснефть». Она проходила с 22 июня по 31 июля в дистанционном формате.

Первое место в номинации «Проектирование и обустройство месторождений» заняла ведущий специалист отдела консолидации и планирования капитальных вложений ООО «РН-Уватнефтегаз» Евгения Смоляк. Она представила проект «Оптимизация затрат на освещение кустовых площадок».

Евгения трудится на Уватском проекте меньше года, но уже успела зарекомендовать себя как целеустремленный и ответственный молодой специалист. «Это была моя первая конференция, и я приложила все усилия, чтобы получить достойный результат. Хотя наши проекты оценивались заочно, я постаралась создать у членов жюри «эффект присутствия», сделав свою презентацию максимально информативной. Судя по высокой оценке, мне это удалось», – рассказывает победительница.

Ее коллега, главный специалист производственно-технического отдела добычи нефти и газа Рамазан Имамов выступил на конференции с проектом «Применение силовых преобразователей воды на объектах ООО «РН-Уватнефтегаз» в качестве альтернативы ППУА (передвижная паровая депарафинизационная установка)». Жюри отметило новаторский подход автора, присвоив проекту специальную номинацию «Оригинальное техническое решение».

Фото - «РН-Уватнефтегаз».

Оба победителя получили шанс представить свои проекты на межрегиональном этапе конференции, который традиционно проходит осенью в г. Москве.

Всего в рамках XIII кустовой научно-технической конференции ПАО «НК «Роснефть» жюри оценило 743 инновационных проекта, охватывающих ключевые направления деятельности компании.