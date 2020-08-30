Коронавирус в Тюмени, последние новости на 31 августа 2020 года: 11 пациентов находятся на ИВЛ

В Тюменской области 11 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 31 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 51 и составило 7 724 человека.

Всего зараженных: 7 724.

Режим повышенной готовности: до 14 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи и кинотеатры: открыты.

Театры: откроются 1 сентября.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 31 человек выздоровел (за весь период выздоровели 6998), два ребенка заболели, 11 пациентов подключены к ИВЛ (из общего числа болеющих), 246 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 361 человек находится на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 30 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 4 980 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 68 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2 599 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 990 326 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 093 летальных исхода, выздоровели 806 982 человека.