«Вы дебильный какой-то водитель»: неожиданный финал потасовки многодетной матери и таксиста, отказавшегося везти ребёнка без детского кресла

Чем закончилась история между таксистом и многодетной матерью в Тюмени? Фото: коллаж

Помните, позавчера мы публиковали потасовку многодетной матери и водителя «Яндекс.Такси»? Мужчина отказался везти женщину с ребёнком без детского кресла, а та в ответ закатила ему истерику, брыкалась и пинала кресло. Так вот, как оказалось, на этом история не закончилась. Долгие уговоры таксиста о том, чтобы молодая дама с ребенком покинули машину, не сработали.

- Вы у меня первый пассажир, который так себя ведёт, - уточнил таксист.

Но девушка не растерялась и тут же ответила:

- Это вы у меня первый водитель дебильный какой- то.

- Я не дебильный, я соблюдаю правила! - подчеркнул мужчина.

В ответ на видео съёмку водителя, девушка тоже включила камеру, но только после того, как пнула таксиста и отпинала переднее сиденье.

Молодой человек долго пытался объяснить девушке правила дорожного движения, но всё было тщетно. В ответ девушка называла водителя не самыми ласковыми словами, и настаивала, чтобы он сам отказался от поездки, так как она этого делать не намерена.

Однако финал у этой потасовки оказался феерическим. Молодой таксист всё-таки решил мирно разрешить конфликт:

- Если нас ГАИ остановят, вы штраф оплачивать будете? - поинтересовался он. - Если ГАИ остановят, то я оплачу штраф, - спокойно ответила пассажирка.

После начала движения, таксист уточнил, берет ли девушка на себя ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время поездки, с чем многодетная мама полностью согласилась. Девушка пристегнулась, однако за порчу «имущества» платить отказалась.

Интересная поездка закончилась на риторическом вопросе таксиста:

- Откуда только вас таких берут?

Как стало известно корреспондентам «Комсомольской правды», в итоге ни та, ни другая сторона в полицию обращаться не стали.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» рассказывала об истеричной пассажирке из Москвы, которая обругала на чём свет стоит таксиста . Сам мужчина рассказал свою версию случившегося. После вспыхнувшего скандала Иван Ургант снял пародию на видеоролик, а московские таксисты стали скупать наклейки «Вези меня, мразь!». Позже сама героиня скандального ролика рассказала, почему сорвалась на бедного водителя.

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