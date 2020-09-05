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«Санитайзеров больше, чем сотрудников»: Тюменский драматический театр готов встречать зрителей

163-й театральный сезон стартовал с премьеры спектакля «Восемь женщин»
Кира Санникова
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Тюменский БДТ открыл 163-й театральный сезон спектаклем «Восемь Женщин». Фото tdt.kto72.ru

Тюменский БДТ открыл 163-й театральный сезон спектаклем «Восемь Женщин». Фото tdt.kto72.ru

В Тюмени официально открылся театральный сезон. Он стартовал с премьеры спектакля «Восемь женщин», которая прошла 4 сентября на сцене Тюменского драматического театра. Как рассказал его директор Сергей Осинцев, этой постановкой должен был завершиться 162-й сезон.

- Недоигранная премьера. Последний раз мы должны были сыграть этот спектакль 29 марта, но 19 марта нас уже закрыли на карантин из-за пандемии. Поэтому 163- й театральный сезон решили начать с него, - отметил Сергей Осинцев.

Он рассказал, что репетиции постановки шли всю последнюю неделю. Артисты после перерыва длинную в полгода соскучились по сцене и рады снова выйти к зрителю. Как признался директор театра, одним из наставлений стало исполнить спектакль без наигрыша.

Кстати, вместе с актрисами, исполнившими главные роли в премьерном спектакле, по его завершению на сцену вышла труппа Тюменского драматического театра, чтобы поприветствовать зрителя.

Труппа тюменского БДТ вышла поприветствовать зрителей. Фото tdt.kto72.ru

Труппа тюменского БДТ вышла поприветствовать зрителей. Фото tdt.kto72.ru

- Театр возвращается в привычный ритм работы. Из изменений, которые коснутся зрителей, можно выделить несколько. Так, они не смогут лично подарить цветы артистам по завершению спектакля. Букет можно будет подписать и оставить администрации театра, которая уже вручит его адресату, - пояснил Сергей Осинцев.

Он добавил, что в числе иных требований соблюдение санитарных правил и норм, предписанных Роспотребнадзором при посещении мест массового скопления людей. Рекомендуется находиться в маске, как это сейчас происходит в торговых центрах или в общественном транспорте. Так же действует специальная рассадка зрителей на спектакль. Если же люди пришли семьей или компанией, они могут расположиться рядом. При покупке билетов все это можно урегулировать.

- В театре безопасно. Санитайзеров больше, чем сотрудников. Вся еда в буфете запечатана, - подчеркнул Сергей Осинцев. Он добавил, что пока билеты раскупаются не так быстро. Вероятно, часть зрителей побаиваться из-за эпидемиологической обстановки. Даже в рамках традиционной летней распродажи куплено в два раза меньше билетов, чем в прежние годы. Хотя стоимость на все спектакли осталась прежней.

Директор Тюменского БДТ Сергей Осинцев рассказал о стартовавшем театральном сезоне.

Директор Тюменского БДТ Сергей Осинцев рассказал о стартовавшем театральном сезоне.

Фото: Кира Санникова

Тем не менее в театре рады открытию сезона и активно репетируют спектакли. Уже в сентябре зрители могут увидеть полюбившиеся постановки: «Ханума», «Олеся», «Молодость». Из премьерных спектаклей – «Новеченто (1990-й)» - легенда о пианисте.

- К сожалению, не планируем делать на Новый год отдельный детский проект. Пока еще нет полного понимания, будут ли дети ходить в театр, как это будет происходить. Детские спектакли, которые у нас уже есть в репертуаре, будем играть зависимости от спроса по выходным. В будни – по заявкам организаций.

Зрители стоят аплодировали артистам Тюменского большого драматического театра. Фото tdt.kto72.ru

Зрители стоят аплодировали артистам Тюменского большого драматического театра. Фото tdt.kto72.ru

Октябрь для зрителей начнется с премьеры «Тартюфа» по пьесе Мольера. В планах постановка музыкального спектакля по стихотворению Иосифа Бродского «Муха» - своеобразного ремейка Мухи-цокотухи. Одним словом, скучать тюменскому зрителю точно не придется, театр готов удивлять интересными постановками.

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