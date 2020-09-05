«Санитайзеров больше, чем сотрудников»: Тюменский драматический театр готов встречать зрителей

Тюменский БДТ открыл 163-й театральный сезон спектаклем «Восемь Женщин». Фото tdt.kto72.ru

В Тюмени официально открылся театральный сезон. Он стартовал с премьеры спектакля «Восемь женщин», которая прошла 4 сентября на сцене Тюменского драматического театра. Как рассказал его директор Сергей Осинцев, этой постановкой должен был завершиться 162-й сезон.

- Недоигранная премьера. Последний раз мы должны были сыграть этот спектакль 29 марта, но 19 марта нас уже закрыли на карантин из-за пандемии. Поэтому 163- й театральный сезон решили начать с него, - отметил Сергей Осинцев.

Он рассказал, что репетиции постановки шли всю последнюю неделю. Артисты после перерыва длинную в полгода соскучились по сцене и рады снова выйти к зрителю. Как признался директор театра, одним из наставлений стало исполнить спектакль без наигрыша.

Кстати, вместе с актрисами, исполнившими главные роли в премьерном спектакле, по его завершению на сцену вышла труппа Тюменского драматического театра, чтобы поприветствовать зрителя.

Труппа тюменского БДТ вышла поприветствовать зрителей. Фото tdt.kto72.ru

- Театр возвращается в привычный ритм работы. Из изменений, которые коснутся зрителей, можно выделить несколько. Так, они не смогут лично подарить цветы артистам по завершению спектакля. Букет можно будет подписать и оставить администрации театра, которая уже вручит его адресату, - пояснил Сергей Осинцев.

Он добавил, что в числе иных требований соблюдение санитарных правил и норм, предписанных Роспотребнадзором при посещении мест массового скопления людей. Рекомендуется находиться в маске, как это сейчас происходит в торговых центрах или в общественном транспорте. Так же действует специальная рассадка зрителей на спектакль. Если же люди пришли семьей или компанией, они могут расположиться рядом. При покупке билетов все это можно урегулировать.

- В театре безопасно. Санитайзеров больше, чем сотрудников. Вся еда в буфете запечатана, - подчеркнул Сергей Осинцев. Он добавил, что пока билеты раскупаются не так быстро. Вероятно, часть зрителей побаиваться из-за эпидемиологической обстановки. Даже в рамках традиционной летней распродажи куплено в два раза меньше билетов, чем в прежние годы. Хотя стоимость на все спектакли осталась прежней.

Директор Тюменского БДТ Сергей Осинцев рассказал о стартовавшем театральном сезоне. Фото: Кира Санникова

Тем не менее в театре рады открытию сезона и активно репетируют спектакли. Уже в сентябре зрители могут увидеть полюбившиеся постановки: «Ханума», «Олеся», «Молодость». Из премьерных спектаклей – «Новеченто (1990-й)» - легенда о пианисте.

- К сожалению, не планируем делать на Новый год отдельный детский проект. Пока еще нет полного понимания, будут ли дети ходить в театр, как это будет происходить. Детские спектакли, которые у нас уже есть в репертуаре, будем играть зависимости от спроса по выходным. В будни – по заявкам организаций.

Зрители стоят аплодировали артистам Тюменского большого драматического театра. Фото tdt.kto72.ru

Октябрь для зрителей начнется с премьеры «Тартюфа» по пьесе Мольера. В планах постановка музыкального спектакля по стихотворению Иосифа Бродского «Муха» - своеобразного ремейка Мухи-цокотухи. Одним словом, скучать тюменскому зрителю точно не придется, театр готов удивлять интересными постановками.