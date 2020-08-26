Коронавирус в Тюмени, последние новости на 27 августа 2020 года: нарушившие рекомендации Роспотребнадзора кафе закроют

В Тюменской области закроют нарушившие рекомендации кафе и столовые. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 49 и составило 7 528 человек.

Всего зараженных: 7 528.

Режим повышенной готовности: до 31 августа.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи и кинотеатры: открыты.

Театры: откроются 1 сентября.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 18 человек выздоровели (за весь период выздоровели 6 893), шесть детей заболели (за минувшие сутки), девять пациентов – на ИВЛ (из общего числа болеющих), 445 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 593 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 30 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В Тюмени могут временно закрыть несколько кафе и столовых. Все они не выполняют антикоронавирусных рекомендаций Роспотребнадзора. В настоящее время составлены протоколы о временном запрете деятельности «Шашлычной № 1 (ул. Дружбы, 76), столовой «Колхети» (Бабарынка, 1, корп. 2), столовой «Огонек» (Привокзальная, 15, стр. 1), а также Black Star Burger (Ленина, 46). Материалы направлены в районные суды для вынесения решений.

В Тюменской области не зафиксировали рост заболеваемости после выхода региона на третий этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Об этом на заседании оперштаба по профилактике ковида сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

За последние сутки в России выявлено 4 676 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 115 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 403 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 970 865 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 683 летальных исхода, выздоровели 786 150 человек.