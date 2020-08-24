Коронавирус в Тюмени, последние новости на 25 августа 2020 года: пять детей заболели за сутки

В Тюменской области пять детей заболели за сутки коронавирусом. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 48 и составило 7 428 человек.

Всего зараженных: 7 428.

Режим повышенной готовности: до 31 августа.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи и кинотеатры: открыты.

Театры: откроются 1 сентября.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки пять человек выздоровели (за весь период выздоровели 6860), пять детей (заболели за минувшие сутки), восемь пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 558 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 814 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 29 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 4 744 новых случая ковида в 84 регионах. Из них 23,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 65 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2 456 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 961 493 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 448 летальных исходов, выздоровели 773 095 человек.