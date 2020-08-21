Коронавирус в Тюмени, последние новости на 21 августа 2020 года: COVID-19 сразил еще одного тюменца

Мужчине было 64 года. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 50 и составило 7 278 человек.

Всего зараженных: 7 278.

Режим повышенной готовности: до 31 августа.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи и кинотеатры: открыты.

Театры: откроются 1 сентября.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В обсерваторы Тюменской области вахтовиков теперь не пустят без двух анализов. В регионе изменили правила для тех, кто направляется к месту работы. Вахтовики по-прежнему не допускаются в обсерваторы без результатов тестирования на COVID-19. Но теперь они обязаны пройти обследование не только методом ПЦР, но и методом ИФА.

В Тюменской области скончался местный житель с подтвержденным диагнозом «ковид». Ему было 64 года. Несмотря на усилия врачей, умер мужчина с агрессивным течением тотальной пневмонии на фоне хронического заболевания. За весь период пандемии в регионе скончались 29 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В Тюмени к плановому режиму работы приступает больница водников. Западно-Сибирский медицинский центр федерального медико-биологического агентства России заработает уже 24 августа.

За последние сутки в России выявлено 4 870 новых случаев ковида в 85 регионах. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 90 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 817 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 946 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 189 летальных исходов, выздоровели 761 330 человек.