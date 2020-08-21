Куда сходить на выходных в Тюмени: афиша мероприятий на 21-23 августа

В Тюмени стартовала продажа билетов на концертный и театральный сезоны. Фото: ТКТО

С марта 2020 года и до третьего этапа снятия ограничений режима повышенной готовности у тюменцев было одно развлечение – прогулки. С начала этой недели досуговые организации начали возобновлять свою работу. Культурная жизнь горожан постепенно восстанавливается. Мы собрали список событий, куда можно сходить отдохнуть в Тюмени 21-23 августа.

Соскучились по хрусту попкорна и широкому экрану? Хорошая новость – все кинотеатры Тюмени уже возобновили работу. Киноманы ждали этого давно, и вот их вниманию с 20 августа представлены картины «Агент Ева», «Гренландия», «Красотка в ударе» и другие мировые премьеры.

Сегодня, 21 августа, состоялось открытие музейного комплекса им. Словцова, где можно посетить выставки «Марш Победы», «Первый нефтяной фонтан Западной Сибири» и «Цветы и ситцы».

Сегодня же, 21 августа в 19:00, для гуляющих по набережной «Тюменское городское радио» будет ставить песни молодых тюменских музыкантов, ведущие заведут разговор о развитии музыки в областной столице.

22 августа в 18:00 начнется обзорная экскурсия по Тюмени с театрализацией. Участникам расскажут историю лучшего города Земли от его основания и роли Ермака в создании областного центра и до легенды о том, как в нашем краю нашли нефть и газ.

В Доме Печати 23 августа в 19:30 проведут стенд-ап шоу «Открытый микрофон». А для любителей поп-арт культуры 23 августа в 20:00 состоится лекция о жизни и творчестве Энди Уорхолла «Поп-арт как зеркало эпохи». Лекция будет проходить в онлайн-формате и продлится два часа.

Немного осталось ждать поклонникам классики. 2 сентября в 19:00 в концертном зале им. Ю. Гуляева состоится открытие 62-го концертного сезона Тюменской филармонии. Впервые сезон откроет государственный ансамбль народного танца «Зори Тюмени» праздничным концертом «Россия – моя Отчизна, моя душа».

Театралы еще ждут открытия храмов Мельпомены, однако уже сегодня горожанам предлагают занять места в зале – продажа билетов началась! Открытие театрального сезона в Тюменском драматическом театре состоится 4 сентября, артисты покажут ту премьеру, которой досрочно закрыли сезон – спектаклем «Восемь женщин».

А вот концертов надо еще подождать: первые гастролеры приедут в Тюмень в конце сентября – начале октября 2020 года.