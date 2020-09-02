Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 2 сентября 2020 года: число заболевших приближается к восьми тысячам

В тюменской области число больных приближается к восьми тысячам. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 45 и составило 7 865 человек.

Всего зараженных: 7 865.

Режим повышенной готовности: до 14 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 18 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7 034), три ребенка заболели (за минувшие сутки), девять пациентов подключены к ИВЛ (из общего числа болеющих), 150 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 778 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончался 31 пациент с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 4 952 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 115 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 464 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 005 000 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 414 летальных исхода, выздоровели 821 169 человек.