«У него компас в голове»: пёс сбежал от подруги и три месяца шел домой в Тюмень к своей хозяйке

Пес три месяца шел в Тюмень, убежав с передержки. Фото - Ольга Холод.

История, которая может посоперничать с известным преданием о Хатико, произошла в Тюмени. К счастью, тут все обошлось без трагедии – хозяйка пса вполне здорова и рассказала о своем четвероногом друге. Дело в том, что более трех месяцев назад Цезарь (так зовут собаку) не по своей воле оказался за 120 километров от областной столицы. Но – о чудо! – тюменка на днях заметила своего питомца на чьей-то фотографии в интернете.

Женщина уверена – это он, ее Цезарь. Как собака пробежала десятки километров, пока остается загадкой.

– 25 мая я сама отвезла Цезаря в Новую Заимку за 120 километров от Тюмени. Там у него живет подруга Тумба. Думала, что воссоединение пойдет на пользу, но он вырвался и убежал. Я его искала, но все тщетно, уже потеряла надежду. А сегодня увидела пост с фотографией в соцсети: напротив «Ленты» на Мелькайте сфотографирован мой пес! Это просто чудо! Три месяца он шёл в Тюмень, исхудал, устал, но главное – живой. Он проделал такой путь, такие муки вынес! – восклицает тюменка Ольга Холод.

Фото - Ольга Холод.

Женщина просит откликнуться неравнодушных горожан, чтобы те помогли ей разыскать собаку, которая, по всей видимости, и правда самостоятельно более трех месяцев добиралась в Тюмень. Хозяйка животного уверяет, что «у него свой компас в голове».

Тумба - подруга Цезаря. Фото - Ольга Холод.

Кстати, как оказалось, пса уже видели несколько человек. Так, буквально несколько часов назад собака была в районе улицы 50 лет ВЛКСМ. Тюменцы желают удачи Ольге в поисках любимого питомца: «Ищите, не сдавайтесь!» Она не унывает и планирует оставить Цезаря в городе. А вот Тумбе придется искать себе другого ухажера.

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