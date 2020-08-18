Под Тюменью за издевательства над ребенком посадили мачеху, которую боялся даже отец мальчика

Мальчик оставался беззащитен перед пьяной мачехой, когда отец уезжал на вахту. Фото: pixabay.com

Недетский кошмар маленького мальчишки продолжался около двух лет. Пока папы не было дома, ребенок оставался под присмотром новой папиной жены. Женщина вела себя с малолетним пасынком согласно стереотипу – как не родная мать. И даже хуже мачехи…

Беда случилась в Тюменском районе. Молодая жена неоднократно грозилась маленькому мальчику, что расправится с ним, орала на него, наказывала ремнем, била палками. Было и психологическое воздействие, пояснил помощник председателя Тюменского районного суда Алексей Ермаков.

– Угрозы дословно: «Я тебя убью! Я тебя зашибу!». Ребенок чувствовал себя ненужным и хотел этого избежать, – рассказал он.

Когда расследовали преступление, с мальчиком работал психолог. В беседах выяснилось еще больше страшных подробностей: думал о кардинальном причинении себе вреда, но вовремя отступил от этой идеи.

Где же был папа, почему не защитил своего сына? Оказалось, что отец работал вахтовым методом. А еще – он боялся свою агрессивную супругу. Мужчина дважды обращался в полицию, заявляя об избиении сына.

Забила тревогу учительница мальчика, которая увидела на теле младшеклассника синяки, обратила внимание на его подавленное состояние. Педагог обратилась в органы опеки.

Крики злобной мачехи были настолько громкими, что их слышали соседи. Тогда в семейное дело вмешался и местный участковый.

Несмотря на все эти жуткие подробности, женщину защищали свидетели в суде, называя ее хорошей хозяйкой. По их словам, агрессию она проявляла только будучи в состоянии алкогольного опьянения. Судя по тому, что потерпевший пасынок был постоянно в синяках, спиртным мачеха злоупотребляла нередко. Как пояснил Тюменский районный суд, само преступление совершалось на протяжении 2017–2018 годов, приговор тюменке огласили в 2018 году. Ее осудили по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

– Приговорили к реальному лишению свободы на четыре года и штрафу в размере пяти тысяч рублей, – сказал Алексей Ермаков. – С ребенком в настоящее время все в порядке. Он проживает у бабушки в другом регионе, не с отцом. Лишения родительских прав не было.