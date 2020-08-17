Коронавирус в Тюмени, последние новости на 18 августа 2020 года: кинотеатры ждут на премьеры фильмов

В Тюмени кинотеатры ждут на премьеры фильмов. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 53 и составило 7 073 человека.

Всего зараженных: 6 966.

Режим повышенной готовности: до 31 августа.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи и кинотеатры: открыты.

Театры: откроются 1 сентября.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 40 человек выздоровели (за весь период выздоровели 6710), 9 детей (заболели за минувшие сутки), 14 пациентов – на ИВЛ (из общего числа болеющих), 840 человек остаются под медицинским наблюдением, 3267 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 28 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Авиашоу «В гостях у ЮТэйр», которое должно было состояться в Тюмени в субботу, 22 августа, перенесли на следующий год. Причина этому есть, дело в том, что постановлением регионального правительства до 31 августа продлен режим повышенной готовности из-за коронавируса.

За последние сутки в России выявлено 4 892 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 26,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 55 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 133 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 927 745 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 740 летальных исходов, выздоровел 736 101 человек.