«Ждем с нетерпением». Тюменским первокурсникам объявили даты начала нового учебного года

Тюменским первокурсникам объявили даты торжественных линеек. Фото - pixabay.com.

Преподаватели, ученики, студенты и их родители готовы к новому учебному году. Также многих интересует вопрос, касающийся традиционной линейки.

Как выяснилось, люди ждут не только нового учебного года, но и линейку, на которой можно будет всем собраться и решить важные вопросы о дальнейшем обучении. Горожане желают посетить торжественное мероприятие не только в целях деловой встречи, но и потому, что ежегодный День знаний для многих тюменцев превратился в теплую традицию.

Вопрос о проведении праздничных линеек в тюменских школах еще не решен окончательно. Но известно наверняка, что обучение будет проводиться в очной форме. Первокурсники ТюмГУ выйдут на учебу 14 сентября, остальные студенты главного тюменского университета присоединятся к учебному процессу 17 сентября. Студенты тюменских колледжей до сих пор находятся в подвешенном состоянии. Приказ, который решит судьбу их дальнейшей формы обучения, выйдет 20 августа. Сейчас преподаватели и студенты колледжей с замиранием сердца ждут распоряжения правительства.

– Мы с нетерпением ждем линейку на День знаний. Моя дочь идет в первый класс, один сын – в девятый, а самый старший – на первый курс. Для каждого из них это важное начало года, и лично мне хотелось бы, чтобы оно началось с атмосферы праздника и чего-то нового, – рассказывает Мария, мать троих детей.

– Я успешно сдал сессии на первом курсе. Но, несмотря на хорошие отметки, мне немного досадно, что половину первого года обучения в университете пришлось пропустить. Надеюсь, что в дальнейшем не будет никаких сюрпризов и мы спокойно сможем продолжить получать образование и открывать новые интересные знакомства. Я больше не хочу терять ни одной недели из своей мимолетной студенческой жизни, – поделился своим мнением студент ТюмГУ Даниил.

Заведующая кафедрой режиссуры Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий Марина Жабровец, отметила, что в вузах в принципе нет линеек. Но, как и все остальные, уважаемый тюменский педагог ждет выхода на работу.

– Мне пока что не известно, в какой форме будет проходить обучение в институте культуры. Но встречи со студентами и друзьями-коллегами всегда жду с радостью, – сказала Марина Жабровец.

А вы, ваши друзья и знакомые после затянувшихся каникул ждете выхода в новый учебный год?