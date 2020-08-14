Коронавирус в Тюмени, последние новости на 15 августа 2020 года: школьникам будут измерять температуру каждый день

Тюменским школьникам будут измерять температуру каждый день. Фото: Вадим Бегун

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 55 и составило 6910 человек.

Всего зараженных: 6 910.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 16 августа.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 194 человека выздоровели (за весь период выздоровели 6 529), один ребенок заболел (за минувшие сутки), 12 пациентов – на ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 015 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 267 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 28 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Школы в Тюменской области будут работать с соблюдением новых требований безопасности. На входах в общеобразовательные заведения всем будут измерять температуру. Кроме того, каждый день будет проводиться генеральная уборка. Работники пищеблока обязаны соблюдать строгий масочный режим. Все школы обеспечат дезинфицирующими средствами и приборами обеззараживания воздуха.

За последние сутки в России выявлено 5 065 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 114 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 568 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 912 823 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 498 летальных исходов, выздоровели 722 964 человека.