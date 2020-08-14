Юноша, который готовил массовое убийство в тюменской школе, избежал тюрьмы. Объясняем, почему

Учинить кровавую расправу над школьниками тюменец задумал в апреле 2020 года. Фото: СО СУ СК РФ.

В Тюмени сегодня, 14 августа, местный суд постановил принудительно лечить психически больного 19-летнего молодого человека, который готовил массовое убийство в селе Чикча. Парня судили по двум статьям, но за решетку он не отправится.

Учинить кровавую расправу над школьниками тюменец задумал в апреле 2020 года, однако совершить задуманное не успел: его задержали силовики. В квартире злоумышленника нашли охотничье ружье с патронами, аммиачную селитру, ножи, а также инструкции по изготовлению самодельных бомб. Также стало известно, что юноша подделал справки от нарколога, психиатра и медицинское заключение об отсутствии в организме наркотиков. В ноябре 2019 года он смог получить лицензию на приобретение оружия.

В ноябре 2019 года он смог получить лицензию на приобретение оружия. Фото: СО СУ СК РФ.

– Парень не попадет за решетку, так как невменяем. Суд может лишь вынести решение о принудительном лечении. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, молодой человек как раз страдает хроническим психическим расстройством. По словам специалистов, он не может осознавать опасность своих действий, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Таким образом, суд постановил освободить психически больного жителя Тюменского района от уголовной ответственности. Парня направят на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Федеральная служба безопасности задержала 18-летнего молодого человека, который готовил массовое убийство в одном из учебных заведений Тюменской области. Позже его поместили в психиатрический стационар.

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