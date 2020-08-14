«Здесь я второй раз родилась!»: жительница Бурятии, которую излечили от рака, хочет остаться жить в Тюмени

Жительница Бурятии, которую излечили от рака, хочет остаться жить в Тюмени. Фото - Ирина Литвиненко.

В Тюмени пациенткой «Медицинского города» стала 56-летняя жительница Бурятии. В марте этого года у женщины диагностировали злокачественную опухоль, которая сопровождалась тяжелой сопутствующей патологией. Из-за высокого риска развития осложнений ей отказали в специализированном лечении.

Изучив историю болезни женщины, местные специалисты пригласили ее на консилиум, после чего было принято решение о подготовке пациентки к хирургическому лечению. Ей провели органосохранную операцию, удалив сигнальный лимфатический узел. Гистологическое исследование показало, что опухоль не успела метастазировать.

Убедившись в том, что здоровью женщины уже ничего не угрожает, пациентку выписали из стационара. Теперь ей предстоит пройти курс лучевой и антигормональной терапии.

– Я впервые встретила таких неравнодушных людей, которые рискнули, зная о моих сопутствующих заболеваниях. Здесь такие замечательные врачи, которые болеют за каждого своего пациента, каждому стараются сохранить жизнь. С приездом в Тюмень началась моя новая жизнь. Я даже думаю остаться жить в Тюмени. Здесь я второй раз родилась! – поделилась впечатлениями пациентка.