Тюменские нефтяники бережно относятся к жизненному укладу коренных народов. Фото - Александр Евстигнеев.

«РН-Уватнефтегаз» и коренные народы Севера крепко связаны уважительными соседскими отношениями. В этом нам позволил убедиться праздник – День коренных народов мира.

Мероприятие состоялось 9 августа близ деревни Кыштырла Тюменского района в этностойбище «Увас Мир хот», что означает «Дом северных людей». Оно проходило с соблюдением всех мер профилактики в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ирина Малых, председатель совета тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Кедр», во время обзорной экскурсии по этнографическому центру, где воссоздано настоящее стойбище и есть ненецкий чум с хантыйской избой, познакомила гостей с культурой этносов, а также пригласила поучаствовать в играх и танцах, послушать звучание музыкальных этноинструментов, а еще отведать блюда национальной кухни.

Отметим, что в Тюменской области к территории традиционного проживания коренных малочисленных народов – ханты, манси, ненцев и эвенков – отнесен Уватский муниципальный район. Здесь же свою деятельность осуществляет дочернее общество компании «Роснефть». Как подчеркивают сами нефтяники, вопросы жизнедеятельности коренного населения – одно из основных направлений социальной работы предприятия.

Фото - Александр Евстигнеев.

– Нам важно было выстроить такую систему, чтобы бесконфликтно сосуществовать с людьми, на чьих исконных землях мы работаем, быть им добрыми соседями, – поделилась Анастасия Лескина, начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и недропользования ООО «РН-Уватнефтегаз». – Для коренных малочисленных народов муниципалитета у нас разработана большая программа. Так, совместно с главами общин и семей наша компания согласовывает производственные планы, помогает в решении транспортных вопросов и обеспечивает топливом, производит компенсационные выплаты за то, что своей деятельностью причиняет беспокойство, и многое другое. Стараемся помогать и тогда, когда они выступают с различными инициативами. Благодаря такому взаимодействию эти люди всегда чувствуют нашу поддержку. Вот и на празднике царит домашняя атмосфера и семейный уют.

Экскурсовод на мероприятии Ирина Малых отметила, что нефтяники приезжают на этнические праздники семьями.

– Самое главное – они разбираются в нашей культуре, – заметила она. – Когда выезжаем в совместные командировки на стойбища, то очень приятно, что они знают, как себя вести с представителями нашего народа, не нарушают традиции. Мы для нефтяников даже сделали спецразговорник «Русско-хантыйский, хантыйско-русский язык». Это поможет еще больше сблизиться, ведь на многих мероприятиях мы говорим на родном языке.

Что касается национального языка, то, как сообщил Владимир Климов, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, с 2022 года планируется старт «Десятилетия языков коренных народов».

– Мы уже издаем разговорник на языке народов ханты, а еще вместе с уватскими нефтедобытчиками запустили проект «Сказки народов Севера», – сообщил Владимир Климов.

По мнению почетного гостя, Тюменская область является передовым регионом в плане распределения благотворительных средств для поддержки коренных этносов:

– Существует рабочая группа, куда входят коренные северяне. Она решает, на что направить помощь. Благодаря весомой поддержке нефтяников стало возможным обучение детей этих народов в высших и средних учебных заведениях. Большая помощь оказывается и тем, кто ведет традиционный образ жизни в стойбищах. А чего только стоят ярмарки, которые проводятся на Усть-Тегусском месторождении в Уватском районе! Подобных примеров в России не знаю, и этот опыт сейчас начинают транслировать.

Жить в добре и согласии, помогать тем, кто в этом нуждается, поддерживать друг друга – на этих принципах строятся отношения представителей коренных народов нашей области и нефтяников. Для одних это залог спокойной жизни, основанной на культурных традициях предков, для других – залог планомерной работы, сочетающей производственные и социальные цели.

Иван ГОРБУНОВ